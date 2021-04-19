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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 556557558559
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:40

Re: Ринок ОВДП

  ringM57 написав:выплата купонов - на карту е-пидтримка, а погашение - на ту карту, с которой была оплата (это в через Дию)

Это чисто технически невозможно. Сразу по двум причинам. Во-первых, в репозиторной записи о купленной бумаге можно указать только один счёт для выплат. А во-вторых, из за того, что оплата производится через МПС, ни Минфин, ни дилер не знают с какого счёта она производилась. Поэтому и нужно указывать єПідтримку. Вот если продавать, тогда другой разговор.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:40

ringM57 Все піде в сенс, а з сенсової є підтримки легше виводити-переказувати-знімати як з приватівських карт.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:41

  ringM57 написав:Ой+
С картой е-пидтримка действительно запас по термину нормальный. Просто осталось в памяти, что выплата купонов - на карту е-пидтримка, а погашение - на ту карту, с которой была оплата (это в через Дию), в моем случае - должно идти на карту Привата, которая вот истекает. Но если неверное это понял и погашение идет на карту е-пидтримка то пока просто надо ждать и посмотреть что и куда...


На вказану в Дії єпідтримку все піде.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:44

  Ой+ написав:ringM57 Все піде в сенс, а з сенсової є підтримки легше виводити-переказувати-знімати як з приватівських карт.


Куди в Дії вказати туда і піде.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:47

  nekefer написав:
  adj написав:moveton доларові скинув з прибутком пару днів назад. З гривневими грався до вересня, встиг. :D
Тепер буде гра з виводом в кеш/закордон.

с как скинуть долларовые? если не 50к а совсем чуть чуть

У мене доларові були у моно, там же їх можна і продати.
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:57

  посетитель написав:
  Ой+ написав:ringM57 Все піде в сенс, а з сенсової є підтримки легше виводити-переказувати-знімати як з приватівських карт.


Куди в Дії вказати туда і піде.

Можна оформити так, що оплатити приватом, купити в сенсі, а отримати ще на інший банк, або в якийсь з указаних. Тобто ringM57 найпростіше глянути в дії яка саме єПідтримка обрана для цієї справи і туди все зайде. Непрямо зрозумів, що якщо купон очікуються в сенсі, то туди ж і все інше.
Ой+
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  #<1 ... 556557558559
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