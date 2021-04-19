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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 31 гру, 2023 11:40
ringM57 написав:
выплата купонов - на карту е-пидтримка, а погашение - на ту карту, с которой была оплата (это в через Дию)
Это чисто технически невозможно. Сразу по двум причинам. Во-первых, в репозиторной записи о купленной бумаге можно указать только один счёт для выплат. А во-вторых, из за того, что оплата производится через МПС, ни Минфин, ни дилер не знают с какого счёта она производилась. Поэтому и нужно указывать єПідтримку. Вот если продавать, тогда другой разговор.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 11:40
ringM57 Все піде в сенс, а з сенсової є підтримки легше виводити-переказувати-знімати як з приватівських карт.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 11:41
ringM57 написав:Ой+
С картой е-пидтримка действительно запас по термину нормальный. Просто осталось в памяти, что выплата купонов - на карту е-пидтримка, а погашение - на ту карту, с которой была оплата (это в через Дию), в моем случае - должно идти на карту Привата, которая вот истекает. Но если неверное это понял и погашение идет на карту е-пидтримка то пока просто надо ждать и посмотреть что и куда...
На вказану в Дії єпідтримку все піде.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 11:44
Ой+ написав:ringM57
Все піде в сенс, а з сенсової є підтримки легше виводити-переказувати-знімати як з приватівських карт.
Куди в Дії вказати туда і піде.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 11:47
nekefer написав: adj написав:moveton
доларові скинув з прибутком пару днів назад. З гривневими грався до вересня, встиг.
Тепер буде гра з виводом в кеш/закордон.
с как скинуть долларовые? если не 50к а совсем чуть чуть
У мене доларові були у моно, там же їх можна і продати.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 12:57
посетитель написав: Ой+ написав:ringM57
Все піде в сенс, а з сенсової є підтримки легше виводити-переказувати-знімати як з приватівських карт.
Куди в Дії вказати туда і піде.
Можна оформити так, що оплатити приватом, купити в сенсі, а отримати ще на інший банк, або в якийсь з указаних. Тобто ringM57
найпростіше глянути в дії яка саме єПідтримка обрана для цієї справи і туди все зайде. Непрямо зрозумів, що якщо купон очікуються в сенсі, то туди ж і все інше.
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