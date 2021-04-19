Додано: Нед 31 гру, 2023 22:25

moveton написав: WallNutPen написав: исключение купленные бумаги в Дие там идут на номер карты исключение купленные бумаги в Дие там идут на номер карты

С чего это погашение после покупки в Дие - это P2P? Впервые слышу, чтобы систему выплат кто-то так радикально менял. Думал, что тоже СЭП, как обычно. Как удалось проверить? С чего это погашение после покупки в Дие - это P2P? Впервые слышу, чтобы систему выплат кто-то так радикально менял. Думал, что тоже СЭП, как обычно. Как удалось проверить?

Никак - чистая логика. При покупке выбирается карта. Никак не счёт. А именно карта. И да и про р2р вы надеюсь пошутили? Переводы по вашему по огвз идут со счета физлица (ведь р2р это персон-ту-персон если что). Не знаю всей кухни как там все зачисляется но сомневаюсь что Дия собирает номера счетов со всех банков а потом передает их минфину или ещё кому. Вангую что там вообще ключевым м.б. ИНН - банку приходит общая сумма диевских оближек и реестр иннов на пидтрымки, которых надо раскидать ту или иную сумму. Именно этим может объясняться многочисленные факты описанеые в том числе на этом форуме - когда купленные одним человеком в Дие облиги одного выпуска но в несколько приемов и с выплатой возврата на пидтрымки разных банков в итоге выплачивались на пидтрымкы того банка покупка на чью пидтрымку была последней. Почему-то мне кажется что Дия не оперирует в вопросах продажи оближек ИБАНами от слова совсем