Додано: Нед 31 гру, 2023 22:43

WallNutPen написав: Никак - чистая логика. При покупке выбирается карта. Никак не счёт. А именно карта. И да и про р2р вы надеюсь пошутили? Переводы по вашему по огвз идут со счета физлица (ведь р2р это персон-ту-персон если что). Не знаю всей кухни как там все зачисляется но сомневаюсь что Дия собирает номера счетов со всех банков а потом передает их минфину или ещё кому. Никак - чистая логика. При покупке выбирается карта. Никак не счёт. А именно карта. И да и про р2р вы надеюсь пошутили? Переводы по вашему по огвз идут со счета физлица (ведь р2р это персон-ту-персон если что). Не знаю всей кухни как там все зачисляется но сомневаюсь что Дия собирает номера счетов со всех банков а потом передает их минфину или ещё кому.

P2P - это карта-карта в МПС. Может быть и не физика, какая МПС разница? Ну или может другой механизм, но всё равно, чтобы переводить по номеру карты нужен МПС, а нафига в данном случае?Я тоже не в курсе кухни, но, когда разбирался с переводом бумаг или выплат в другой банк, то видел, что в анкете бумаги для выплат указывается IBAN и никак иначе. Поэтому мне кажется логичным, что в базовом механизме ничего не меняли и от указанной карты дальше передаётся именно счёт, как это при покупке в том же Привате и происходит. Тут, конечно, есть разница, что карта уже другого банка, но подозреваю, что поэтому и обязательна еПидтримка и у неё есть какой-то межбанковый механизм трансляции в счета. Может и не прав, поэтому любопытно, как проверить.