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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 557558559560
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 22:43

  WallNutPen написав:Никак - чистая логика. При покупке выбирается карта. Никак не счёт. А именно карта. И да и про р2р вы надеюсь пошутили? Переводы по вашему по огвз идут со счета физлица (ведь р2р это персон-ту-персон если что). Не знаю всей кухни как там все зачисляется но сомневаюсь что Дия собирает номера счетов со всех банков а потом передает их минфину или ещё кому.

P2P - это карта-карта в МПС. Может быть и не физика, какая МПС разница? Ну или может другой механизм, но всё равно, чтобы переводить по номеру карты нужен МПС, а нафига в данном случае?

Я тоже не в курсе кухни, но, когда разбирался с переводом бумаг или выплат в другой банк, то видел, что в анкете бумаги для выплат указывается IBAN и никак иначе. Поэтому мне кажется логичным, что в базовом механизме ничего не меняли и от указанной карты дальше передаётся именно счёт, как это при покупке в том же Привате и происходит. Тут, конечно, есть разница, что карта уже другого банка, но подозреваю, что поэтому и обязательна еПидтримка и у неё есть какой-то межбанковый механизм трансляции в счета. Может и не прав, поэтому любопытно, как проверить.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 02:39

Re: Ринок ОВДП

По реквизитам приходит.При выборе карты епидтрымки Дия передает депозитарний установи ее реквизиты.

Если по отдельным бумагам выбраны разные епидтрымки, например часть бумаг куплено с возвратом на епитрымку привата и часть с возвратом на епитрымку сени, сеня(если покупалось через него) бывает путает и возвращает на свою.Заход в любом случае идёт через ибан.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 21:24

  WallNutPen написав:
  moveton написав:
  WallNutPen написав:исключение купленные бумаги в Дие там идут на номер карты

С чего это погашение после покупки в Дие - это P2P? Впервые слышу, чтобы систему выплат кто-то так радикально менял. Думал, что тоже СЭП, как обычно. Как удалось проверить?

Никак - чистая логика. При покупке выбирается карта. Никак не счёт. А именно карта. И да и про р2р вы надеюсь пошутили? Переводы по вашему по огвз идут со счета физлица (ведь р2р это персон-ту-персон если что). Не знаю всей кухни как там все зачисляется но сомневаюсь что Дия собирает номера счетов со всех банков а потом передает их минфину или ещё кому. Вангую что там вообще ключевым м.б. ИНН - банку приходит общая сумма диевских оближек и реестр иннов на пидтрымки, которых надо раскидать ту или иную сумму. Именно этим может объясняться многочисленные факты описанеые в том числе на этом форуме - когда купленные одним человеком в Дие облиги одного выпуска но в несколько приемов и с выплатой возврата на пидтрымки разных банков в итоге выплачивались на пидтрымкы того банка покупка на чью пидтрымку была последней. Почему-то мне кажется что Дия не оперирует в вопросах продажи оближек ИБАНами от слова совсем

Скоріш за все саме по ІПН підтягується. У нас на підприємстві деякі не зарплатні виплати так робляться. передається ІПН на Приват, і він вже сам шукає, куди вам ці виплати пульнути. Так декілька років тому отримав на одну картку, а зараз вже навіть на інший рвхунок, бо старий вже закритий. Але моя бугалтерія за цей рахунок навіть не знала, не говорячи вже про номер карти. Значить просто ІПН передає
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