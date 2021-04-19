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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 557558559560 Додано: Нед 31 гру, 2023 22:43 WallNutPen написав: Никак - чистая логика. При покупке выбирается карта. Никак не счёт. А именно карта. И да и про р2р вы надеюсь пошутили? Переводы по вашему по огвз идут со счета физлица (ведь р2р это персон-ту-персон если что). Не знаю всей кухни как там все зачисляется но сомневаюсь что Дия собирает номера счетов со всех банков а потом передает их минфину или ещё кому. Никак - чистая логика. При покупке выбирается карта. Никак не счёт. А именно карта. И да и про р2р вы надеюсь пошутили? Переводы по вашему по огвз идут со счета физлица (ведь р2р это персон-ту-персон если что). Не знаю всей кухни как там все зачисляется но сомневаюсь что Дия собирает номера счетов со всех банков а потом передает их минфину или ещё кому.

P2P - это карта-карта в МПС. Может быть и не физика, какая МПС разница? Ну или может другой механизм, но всё равно, чтобы переводить по номеру карты нужен МПС, а нафига в данном случае?



Я тоже не в курсе кухни, но, когда разбирался с переводом бумаг или выплат в другой банк, то видел, что в анкете бумаги для выплат указывается IBAN и никак иначе. Поэтому мне кажется логичным, что в базовом механизме ничего не меняли и от указанной карты дальше передаётся именно счёт, как это при покупке в том же Привате и происходит. Тут, конечно, есть разница, что карта уже другого банка, но подозреваю, что поэтому и обязательна еПидтримка и у неё есть какой-то межбанковый механизм трансляции в счета. Может и не прав, поэтому любопытно, как проверить. P2P - это карта-карта в МПС. Может быть и не физика, какая МПС разница? Ну или может другой механизм, но всё равно, чтобы переводить по номеру карты нужен МПС, а нафига в данном случае?Я тоже не в курсе кухни, но, когда разбирался с переводом бумаг или выплат в другой банк, то видел, что в анкете бумаги для выплат указывается IBAN и никак иначе. Поэтому мне кажется логичным, что в базовом механизме ничего не меняли и от указанной карты дальше передаётся именно счёт, как это при покупке в том же Привате и происходит. Тут, конечно, есть разница, что карта уже другого банка, но подозреваю, что поэтому и обязательна еПидтримка и у неё есть какой-то межбанковый механизм трансляции в счета. Может и не прав, поэтому любопытно, как проверить. moveton

Повідомлень: 4040 З нами з: 23.03.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 451 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 02:39 Re: Ринок ОВДП По реквизитам приходит.При выборе карты епидтрымки Дия передает депозитарний установи ее реквизиты.



Если по отдельным бумагам выбраны разные епидтрымки, например часть бумаг куплено с возвратом на епитрымку привата и часть с возвратом на епитрымку сени, сеня(если покупалось через него) бывает путает и возвращает на свою.Заход в любом случае идёт через ибан. посетитель Повідомлень: 895 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 12:36

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С чего это погашение после покупки в Дие - это P2P? Впервые слышу, чтобы систему выплат кто-то так радикально менял. Думал, что тоже СЭП, как обычно. Как удалось проверить? С чего это погашение после покупки в Дие - это P2P? Впервые слышу, чтобы систему выплат кто-то так радикально менял. Думал, что тоже СЭП, как обычно. Как удалось проверить?

Никак - чистая логика. При покупке выбирается карта. Никак не счёт. А именно карта. И да и про р2р вы надеюсь пошутили? Переводы по вашему по огвз идут со счета физлица (ведь р2р это персон-ту-персон если что). Не знаю всей кухни как там все зачисляется но сомневаюсь что Дия собирает номера счетов со всех банков а потом передает их минфину или ещё кому. Вангую что там вообще ключевым м.б. ИНН - банку приходит общая сумма диевских оближек и реестр иннов на пидтрымки, которых надо раскидать ту или иную сумму. Именно этим может объясняться многочисленные факты описанеые в том числе на этом форуме - когда купленные одним человеком в Дие облиги одного выпуска но в несколько приемов и с выплатой возврата на пидтрымки разных банков в итоге выплачивались на пидтрымкы того банка покупка на чью пидтрымку была последней. Почему-то мне кажется что Дия не оперирует в вопросах продажи оближек ИБАНами от слова совсем Никак - чистая логика. При покупке выбирается карта. Никак не счёт. А именно карта. И да и про р2р вы надеюсь пошутили? Переводы по вашему по огвз идут со счета физлица (ведь р2р это персон-ту-персон если что). Не знаю всей кухни как там все зачисляется но сомневаюсь что Дия собирает номера счетов со всех банков а потом передает их минфину или ещё кому. Вангую что там вообще ключевым м.б. ИНН - банку приходит общая сумма диевских оближек и реестр иннов на пидтрымки, которых надо раскидать ту или иную сумму. Именно этим может объясняться многочисленные факты описанеые в том числе на этом форуме - когда купленные одним человеком в Дие облиги одного выпуска но в несколько приемов и с выплатой возврата на пидтрымки разных банков в итоге выплачивались на пидтрымкы того банка покупка на чью пидтрымку была последней. Почему-то мне кажется что Дия не оперирует в вопросах продажи оближек ИБАНами от слова совсем

Скоріш за все саме по ІПН підтягується. У нас на підприємстві деякі не зарплатні виплати так робляться. передається ІПН на Приват, і він вже сам шукає, куди вам ці виплати пульнути. Так декілька років тому отримав на одну картку, а зараз вже навіть на інший рвхунок, бо старий вже закритий. Але моя бугалтерія за цей рахунок навіть не знала, не говорячи вже про номер карти. Значить просто ІПН передає Скоріш за все саме по ІПН підтягується. У нас на підприємстві деякі не зарплатні виплати так робляться. передається ІПН на Приват, і він вже сам шукає, куди вам ці виплати пульнути. Так декілька років тому отримав на одну картку, а зараз вже навіть на інший рвхунок, бо старий вже закритий. Але моя бугалтерія за цей рахунок навіть не знала, не говорячи вже про номер карти. Значить просто ІПН передає 1finanсier

Повідомлень: 762 З нами з: 02.09.19 Подякував: 273 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 16:34

https://finclub.net/ua/news/nadkhodzhennia-vid-prodazhu-ovdp-za-rik-perevyshchyly-vyplaty-na-200-mlrd-hrn.html



В наступному році враховуючи зменшення ставок, девальвацію так вже не вийде. Надходження від продажу ОВДП за рік перевищили виплати на 200 млрд грнВ наступному році враховуючи зменшення ставок, девальвацію так вже не вийде. adj Повідомлень: 549 З нами з: 08.04.22 Подякував: 74 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 17:26



Прогрес - не спинити! greenozon Повідомлень: 15904 З нами з: 01.06.14 Подякував: 395 раз. Подякували: 1557 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 557558559560 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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