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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 558559560561
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:40

  greenozon написав:
  adj написав:
  greenozon написав:Прогрес - не спинити!

Зараз як ті хто тримають гривневі облігації (потенційно) обпечуться через девальвацію і інфляцію якщо гроші не дадуть, то побачимо який буде прогрес.


гадаю в статистиці вище не лише ОВДП-інвестори, а загалом клієнти брокерських кантор

чим більше людей будуть розуміти що таке інвестування тим краще для держави

Держава вже другий рік не може розібратись з долею інвесторів не лише в ОВДП але й в акції укр компаній. З того часу Кернел вже провів делістінг а віз й досі там (це я про ФФУ).

Додам свою ложку дьогтю до вашого радісного поста.
adj
 
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