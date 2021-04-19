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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:40
greenozon написав: adj написав: greenozon написав:
Прогрес - не спинити!
Зараз як ті хто тримають гривневі облігації (потенційно) обпечуться через девальвацію і інфляцію якщо гроші не дадуть, то побачимо який буде прогрес.
гадаю в статистиці вище не лише ОВДП-інвестори, а загалом клієнти брокерських кантор
чим більше людей будуть розуміти що таке інвестування тим краще для держави
Держава вже другий рік не може розібратись з долею інвесторів не лише в ОВДП але й в акції укр компаній. З того часу Кернел вже провів делістінг а віз й досі там (це я про ФФУ).
Додам свою ложку дьогтю до вашого радісного поста.
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adj
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