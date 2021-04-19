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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 558559560561
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:40

  greenozon написав:
  adj написав:
  greenozon написав:Прогрес - не спинити!

Зараз як ті хто тримають гривневі облігації (потенційно) обпечуться через девальвацію і інфляцію якщо гроші не дадуть, то побачимо який буде прогрес.


гадаю в статистиці вище не лише ОВДП-інвестори, а загалом клієнти брокерських кантор

чим більше людей будуть розуміти що таке інвестування тим краще для держави

Держава вже другий рік не може розібратись з долею інвесторів не лише в ОВДП але й в акції укр компаній. З того часу Кернел вже провів делістінг а віз й досі там (це я про ФФУ).

Додам свою ложку дьогтю до вашого радісного поста.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 02:28

Re: Ринок ОВДП

Шановні колеги як ви думаєте на яку максимальну суму можна придбати ОВДП в сенсі щоб ніхто не задавав зайвих питань?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 07:21

ihorsic До 400 тис не мало би бути питань, але я добряче перевалив і наразі також ще ніхто нічого не турбує.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 08:41

  Ой+ написав:ihorsic До 400 тис не мало би бути питань, але я добряче перевалив і наразі також ще ніхто нічого не турбує.

Ну у мене вже два рази по 400. От і думаю а далі можна? 😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:04

та хоч на 10 мільйонів
але завжди думайте на підкорці - чим будете підтверджувати доходи

бо рано чи пізно це питання вам зададуть :!:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:45

Re: Ринок ОВДП

greenozon написав:та хоч на 10 мільйонів
але завжди думайте на підкорці - чим будете підтверджувати доходи

бо рано чи пізно це питання вам зададуть :!:
На такие суммы уже есть другие варианты.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:46

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:Шановні колеги як ви думаєте на яку максимальну суму можна придбати ОВДП в сенсі щоб ніхто не задавав зайвих питань?
От 2-3 миллионов, лучше по другой схеме у них купить. И выгодней.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:17

  vadymbanker написав:
ihorsic написав:Шановні колеги як ви думаєте на яку максимальну суму можна придбати ОВДП в сенсі щоб ніхто не задавав зайвих питань?
От 2-3 миллионов, лучше по другой схеме у них купить. И выгодней.

Что за схема?
IDAN
 
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