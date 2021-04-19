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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:40
greenozon написав: adj написав: greenozon написав:
Прогрес - не спинити!
Зараз як ті хто тримають гривневі облігації (потенційно) обпечуться через девальвацію і інфляцію якщо гроші не дадуть, то побачимо який буде прогрес.
гадаю в статистиці вище не лише ОВДП-інвестори, а загалом клієнти брокерських кантор
чим більше людей будуть розуміти що таке інвестування тим краще для держави
Держава вже другий рік не може розібратись з долею інвесторів не лише в ОВДП але й в акції укр компаній. З того часу Кернел вже провів делістінг а віз й досі там (це я про ФФУ).
Додам свою ложку дьогтю до вашого радісного поста.
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adj
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 02:28
Шановні колеги як ви думаєте на яку максимальну суму можна придбати ОВДП в сенсі щоб ніхто не задавав зайвих питань?
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ihorsic
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 07:21
ihorsic До 400 тис не мало би бути питань, але я добряче перевалив і наразі також ще ніхто нічого не турбує.
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Ой+
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 08:41
Ой+ написав:ihorsic
До 400 тис не мало би бути питань, але я добряче перевалив і наразі також ще ніхто нічого не турбує.
Ну у мене вже два рази по 400. От і думаю а далі можна? 😃
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ihorsic
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:04
та хоч на 10 мільйонів
але завжди думайте на підкорці - чим будете підтверджувати доходи
бо рано чи пізно це питання вам зададуть
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greenozon
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:45
greenozon написав:
та хоч на 10 мільйонів
але завжди думайте на підкорці - чим будете підтверджувати доходи
бо рано чи пізно це питання вам зададуть
На такие суммы уже есть другие варианты.
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vadymbanker
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:46
ihorsic написав:Шановні колеги як ви думаєте на яку максимальну суму можна придбати ОВДП в сенсі щоб ніхто не задавав зайвих питань?
От 2-3 миллионов, лучше по другой схеме у них купить. И выгодней.
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vadymbanker
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:17
vadymbanker написав:
ihorsic написав:Шановні колеги як ви думаєте на яку максимальну суму можна придбати ОВДП в сенсі щоб ніхто не задавав зайвих питань?
От 2-3 миллионов, лучше по другой схеме у них купить. И выгодней.
Что за схема?
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IDAN
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Додано: Суб 06 січ, 2024 10:45
IDAN написав: vadymbanker написав:
ihorsic написав:Шановні колеги як ви думаєте на яку максимальну суму можна придбати ОВДП в сенсі щоб ніхто не задавав зайвих питань?
От 2-3 миллионов, лучше по другой схеме у них купить. И выгодней.
Что за схема?
В личку пишите
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vadymbanker
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Додано: Вів 09 січ, 2024 13:36
облигации в дии возвращаются на карту еПидтримка, вопрос - а если на моно еПидтримка залетит например 1 лям после продажи облигаций - они спросят откуда бабло? или по такой транзакции не задают вопросов?
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nnallex
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