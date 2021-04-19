|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 09 січ, 2024 15:11
nnallex написав:
облигации в дии возвращаются на карту еПидтримка, вопрос - а если на моно еПидтримка залетит например 1 лям после продажи облигаций - они спросят откуда бабло? или по такой транзакции не задают вопросов?
Моно вздрючил НБУ недавно на 10 млн. за неналежний финмониторинг.Ща начнут перестраховываться блокировать по малейшему поводу.Лотерея в общем.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 899
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|76849
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2