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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 559560561562
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:11

  nnallex написав:облигации в дии возвращаются на карту еПидтримка, вопрос - а если на моно еПидтримка залетит например 1 лям после продажи облигаций - они спросят откуда бабло? или по такой транзакции не задают вопросов?

Моно вздрючил НБУ недавно на 10 млн. за неналежний финмониторинг.Ща начнут перестраховываться блокировать по малейшему поводу.Лотерея в общем.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:02

nnallex формально брокери теж проводять фін. монітринг тому можуть і не спитати бо мав запитати брокер. А можуть і спитати, особливо якщо зарахування будуть від декілька брокерів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:31

Re: Ринок ОВДП

интересно, что снятие у моно и абанка за % с карты еПидтримка, то есть надо еще через месячное депо потом сниматься, чтобы без %! У дии ты можешь накупить с разных карт этих облигаций , там вообще аппл пей и можешь многим премиум картам сделать оборот, а вот когда срок выйдет и все как повалится на одну моно еПидтримка вот это будет интересно, что скажет фин мон моны
nnallex
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