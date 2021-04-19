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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 09 січ, 2024 15:11
nnallex написав:
облигации в дии возвращаются на карту еПидтримка, вопрос - а если на моно еПидтримка залетит например 1 лям после продажи облигаций - они спросят откуда бабло? или по такой транзакции не задают вопросов?
Моно вздрючил НБУ недавно на 10 млн. за неналежний финмониторинг.Ща начнут перестраховываться блокировать по малейшему поводу.Лотерея в общем.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 17:02
nnallex формально брокери теж проводять фін. монітринг тому можуть і не спитати бо мав запитати брокер. А можуть і спитати, особливо якщо зарахування будуть від декілька брокерів.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 17:31
интересно, что снятие у моно и абанка за % с карты еПидтримка, то есть надо еще через месячное депо потом сниматься, чтобы без %! У дии ты можешь накупить с разных карт этих облигаций , там вообще аппл пей и можешь многим премиум картам сделать оборот, а вот когда срок выйдет и все как повалится на одну моно еПидтримка вот это будет интересно, что скажет фин мон моны
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Додано: Вів 09 січ, 2024 19:05
vadymbanker написав:
ihorsic написав:Шановні колеги як ви думаєте на яку максимальну суму можна придбати ОВДП в сенсі щоб ніхто не задавав зайвих питань?
От 2-3 миллионов, лучше по другой схеме у них купить. И выгодней.
Якщо можливо - можна і мені в лічку?
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Додано: Вів 09 січ, 2024 19:54
Amid написав: vadymbanker написав:
ihorsic написав:Шановні колеги як ви думаєте на яку максимальну суму можна придбати ОВДП в сенсі щоб ніхто не задавав зайвих питань?
От 2-3 миллионов, лучше по другой схеме у них купить. И выгодней.
Якщо можливо - можна і мені в лічку?
Так
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Додано: Вів 09 січ, 2024 20:21
vadymbanker написав:
ihorsic написав:Шановні колеги як ви думаєте на яку максимальну суму можна придбати ОВДП в сенсі щоб ніхто не задавав зайвих питань?
От 2-3 миллионов, лучше по другой схеме у них купить. И выгодней.
Вы имели в виду покупку через переписку по электронке?
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M-A-X
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Додано: Вів 09 січ, 2024 20:47
M-A-X написав:
Вы имели в виду покупку через переписку по электронке?
Раз такая секретность, то вряд ли. Во всяком случае не с сенсовой инвестиционной компанией (securities@sensebank.com.ua
). Этот вариант публично известен и цены там такие же, как в приложении.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 21:40
M-A-X написав: vadymbanker написав:
ihorsic написав:Шановні колеги як ви думаєте на яку максимальну суму можна придбати ОВДП в сенсі щоб ніхто не задавав зайвих питань?
От 2-3 миллионов, лучше по другой схеме у них купить. И выгодней.
Вы имели в виду покупку через переписку по электронке?
Впринципе да, но звонил торговцем напрямую, на большие суммы они подкидывают пару сотых процентов и смело проходишь фин мон, есть там лазейка.
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vadymbanker
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Додано: Вів 09 січ, 2024 21:40
Хто підкаже там на 16.01 заплановано первинне розміщення ОВДП в євро. Вони які військові? Щоб обслуговування було безкоштовне
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ihorsic
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