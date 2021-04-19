RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 559560561562
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:11

  nnallex написав:облигации в дии возвращаются на карту еПидтримка, вопрос - а если на моно еПидтримка залетит например 1 лям после продажи облигаций - они спросят откуда бабло? или по такой транзакции не задают вопросов?

Моно вздрючил НБУ недавно на 10 млн. за неналежний финмониторинг.Ща начнут перестраховываться блокировать по малейшему поводу.Лотерея в общем.
посетитель
 
Повідомлень: 899
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:02

nnallex формально брокери теж проводять фін. монітринг тому можуть і не спитати бо мав запитати брокер. А можуть і спитати, особливо якщо зарахування будуть від декілька брокерів.
adj
 
Повідомлень: 552
З нами з: 08.04.22
Подякував: 74 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:31

Re: Ринок ОВДП

интересно, что снятие у моно и абанка за % с карты еПидтримка, то есть надо еще через месячное депо потом сниматься, чтобы без %! У дии ты можешь накупить с разных карт этих облигаций , там вообще аппл пей и можешь многим премиум картам сделать оборот, а вот когда срок выйдет и все как повалится на одну моно еПидтримка вот это будет интересно, что скажет фин мон моны
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 387
З нами з: 09.11.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 19:05

  vadymbanker написав:
ihorsic написав:Шановні колеги як ви думаєте на яку максимальну суму можна придбати ОВДП в сенсі щоб ніхто не задавав зайвих питань?
От 2-3 миллионов, лучше по другой схеме у них купить. И выгодней.


Якщо можливо - можна і мені в лічку?
Amid
 
Повідомлень: 1804
З нами з: 12.06.08
Подякував: 227 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 19:54

Re: Ринок ОВДП

Amid написав:
  vadymbanker написав:
ihorsic написав:Шановні колеги як ви думаєте на яку максимальну суму можна придбати ОВДП в сенсі щоб ніхто не задавав зайвих питань?
От 2-3 миллионов, лучше по другой схеме у них купить. И выгодней.


Якщо можливо - можна і мені в лічку?
Так
vadymbanker
 
Повідомлень: 851
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:21

  vadymbanker написав:
ihorsic написав:Шановні колеги як ви думаєте на яку максимальну суму можна придбати ОВДП в сенсі щоб ніхто не задавав зайвих питань?
От 2-3 миллионов, лучше по другой схеме у них купить. И выгодней.

Вы имели в виду покупку через переписку по электронке?
M-A-X
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 08.10.15
Подякував: 808 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:47

  M-A-X написав:Вы имели в виду покупку через переписку по электронке?

Раз такая секретность, то вряд ли. Во всяком случае не с сенсовой инвестиционной компанией (securities@sensebank.com.ua). Этот вариант публично известен и цены там такие же, как в приложении.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4047
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:40

Re: Ринок ОВДП

M-A-X написав:
  vadymbanker написав:
ihorsic написав:Шановні колеги як ви думаєте на яку максимальну суму можна придбати ОВДП в сенсі щоб ніхто не задавав зайвих питань?
От 2-3 миллионов, лучше по другой схеме у них купить. И выгодней.

Вы имели в виду покупку через переписку по электронке?
Впринципе да, но звонил торговцем напрямую, на большие суммы они подкидывают пару сотых процентов и смело проходишь фин мон, есть там лазейка.
vadymbanker
 
Повідомлень: 851
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:40

Re: Ринок ОВДП

Хто підкаже там на 16.01 заплановано первинне розміщення ОВДП в євро. Вони які військові? Щоб обслуговування було безкоштовне
ihorsic
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 559560561562
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 76852
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.