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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:15

  ihorsic написав:Хто підкаже там на 16.01 заплановано первинне розміщення ОВДП в євро. Вони які військові? Щоб обслуговування було безкоштовне

первичное размещение, конечно военные
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:35

Re: Ринок ОВДП

Дякую. Піду в ексим. Таритись. Давно ловлю єврові. Що скажете колеги чи варто брати?
ihorsic
 
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