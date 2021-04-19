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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 10 січ, 2024 00:15
ihorsic написав:
Хто підкаже там на 16.01 заплановано первинне розміщення ОВДП в євро. Вони які військові? Щоб обслуговування було безкоштовне
первичное размещение, конечно военные
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Додано: Сер 10 січ, 2024 00:35
Дякую. Піду в ексим. Таритись. Давно ловлю єврові. Що скажете колеги чи варто брати?
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ihorsic
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