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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:15

  ihorsic написав:Хто підкаже там на 16.01 заплановано первинне розміщення ОВДП в євро. Вони які військові? Щоб обслуговування було безкоштовне

первичное размещение, конечно военные
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:35

Re: Ринок ОВДП

Дякую. Піду в ексим. Таритись. Давно ловлю єврові. Що скажете колеги чи варто брати?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:20

  ihorsic написав:Дякую. Піду в ексим. Таритись. Давно ловлю єврові. Що скажете колеги чи варто брати?

Варто брати, але через Сенс 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:06

  Amethyst написав:
  ihorsic написав:Дякую. Піду в ексим. Таритись. Давно ловлю єврові. Що скажете колеги чи варто брати?

Варто брати, але через Сенс 8)

Обґрунтуйте чому? В ексимі первинне розміщення там дешевше....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:28

  ihorsic написав:
  Amethyst написав:
  ihorsic написав:Дякую. Піду в ексим. Таритись. Давно ловлю єврові. Що скажете колеги чи варто брати?

Варто брати, але через Сенс 8)

Обґрунтуйте чому? В ексимі первинне розміщення там дешевше....

Дешевше сама обліжка, а в Сенсі просто немає ніяких коміс за розміщення, але ціна дорожча.
А от на скільки?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:40

Re: Ринок ОВДП

  Amethyst написав:Дешевше сама обліжка, а в Сенсі просто немає ніяких коміс за розміщення, але ціна дорожча.
А от на скільки?

Ексім не бере комісії на первинному розміщенні якщо облігації військові. Виходить вигідніше Сенса
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:03

  ramaz написав:
  Amethyst написав:Дешевше сама обліжка, а в Сенсі просто немає ніяких коміс за розміщення, але ціна дорожча.
А от на скільки?

Ексім не бере комісії на первинному розміщенні якщо облігації військові. Виходить вигідніше Сенса

Ну у Сенса ще можна продати достроково, теж нашару :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:25

Amethyst А в чому сенс дострокового продажу якщо там від'ємні відсотки (в грудні купував по 961, а зараз пропонують продати за 957)?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:30

  Дюрі-бачі написав:Amethyst А в чому сенс дострокового продажу якщо там від'ємні відсотки (в грудні купував по 961, а зараз пропонують продати за 957)?

У кого как. Когда срочно деньги нужны, даже эти отрицательные проценты могут оказаться выгоднее, чем кредит в МКО, например. Кроме того отрицательные проценты - это когда купил и быстро продал задолго до погашения. Когда наоборот, долго продержал и продал поближе к погашению, то проценты очень даже положительные. Кроме того продажа попадает в справку о доходах, а погашение - не факт.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:36

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Когда срочно деньги нужны

Це просто для мене дивно взагалі робити інвестиції в валюту, тим більше в ОВДП грошей, які можуть бути потрібні раніше ніж через 2-3 роки...
Дюрі-бачі
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