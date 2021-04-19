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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 10 січ, 2024 00:15
ihorsic написав:
Хто підкаже там на 16.01 заплановано первинне розміщення ОВДП в євро. Вони які військові? Щоб обслуговування було безкоштовне
первичное размещение, конечно военные
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nekefer
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Додано: Сер 10 січ, 2024 00:35
Дякую. Піду в ексим. Таритись. Давно ловлю єврові. Що скажете колеги чи варто брати?
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ihorsic
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Додано: Чет 11 січ, 2024 14:20
ihorsic написав:
Дякую. Піду в ексим. Таритись. Давно ловлю єврові. Що скажете колеги чи варто брати?
Варто брати, але через Сенс
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Amethyst
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:06
Amethyst написав: ihorsic написав:
Дякую. Піду в ексим. Таритись. Давно ловлю єврові. Що скажете колеги чи варто брати?
Варто брати, але через Сенс
Обґрунтуйте чому? В ексимі первинне розміщення там дешевше....
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ihorsic
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:28
ihorsic написав: Amethyst написав: ihorsic написав:
Дякую. Піду в ексим. Таритись. Давно ловлю єврові. Що скажете колеги чи варто брати?
Варто брати, але через Сенс
Обґрунтуйте чому? В ексимі первинне розміщення там дешевше....
Дешевше сама обліжка, а в Сенсі просто немає ніяких коміс за розміщення, але ціна дорожча.
А от на скільки?
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Amethyst
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:40
Amethyst написав:
Дешевше сама обліжка, а в Сенсі просто немає ніяких коміс за розміщення, але ціна дорожча.
А от на скільки?
Ексім не бере комісії на первинному розміщенні якщо облігації військові. Виходить вигідніше Сенса
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ramaz
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:03
ramaz написав: Amethyst написав:
Дешевше сама обліжка, а в Сенсі просто немає ніяких коміс за розміщення, але ціна дорожча.
А от на скільки?
Ексім не бере комісії на первинному розміщенні якщо облігації військові. Виходить вигідніше Сенса
Ну у Сенса ще можна продати достроково, теж нашару
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Amethyst
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:25
Amethyst А в чому сенс дострокового продажу якщо там від'ємні відсотки (в грудні купував по 961, а зараз пропонують продати за 957)?
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:30
Дюрі-бачі написав:Amethyst
А в чому сенс дострокового продажу якщо там від'ємні відсотки (в грудні купував по 961, а зараз пропонують продати за 957)?
У кого как. Когда срочно деньги нужны, даже эти отрицательные проценты могут оказаться выгоднее, чем кредит в МКО, например. Кроме того отрицательные проценты - это когда купил и быстро продал задолго до погашения. Когда наоборот, долго продержал и продал поближе к погашению, то проценты очень даже положительные. Кроме того продажа попадает в справку о доходах, а погашение - не факт.
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moveton
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:36
moveton написав:
Когда срочно деньги нужны
Це просто для мене дивно взагалі робити інвестиції в валюту, тим більше в ОВДП грошей, які можуть бути потрібні раніше ніж через 2-3 роки...
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Дюрі-бачі
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