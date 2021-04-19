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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 11 січ, 2024 18:45
Дюрі-бачі написав:
Це просто для мене дивно взагалі робити інвестиції в валюту, тим більше в ОВДП грошей, які можуть бути потрібні раніше ніж через 2-3 роки...
Эээ, в валюту обычно инвестируют как раз те суммы, которые должны быть доступны быстро. А со всякими ЦБ и акциями уже, как в жизни сложится. Планируешь, что не понадобятся, а через месяц ракета в дом прилетает или рак с необходимостью срочной операции обнаруживают. И тут уже каждый сам решает: держать такие суммы в быстром доступе и пусть их инфляция кушает (если в том же ракетном попадании физически не сгорят) или в ЦБ.
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moveton
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Додано: Чет 11 січ, 2024 20:03
moveton Значить це просто в мене викривлення розуміння інвестицій.
В моєму розумінні планові витрати в найближчі 3 місяці - лежать в гривні, в найближчий рік-два - в готівковій валюті, через кілька років (3-5) - валютні овдп/депозити, на пенсії/через 10+ років - в акціях/золоті/нерухомості...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 11 січ, 2024 21:02
Дюрі-бачі написав:
Це просто для мене дивно взагалі робити інвестиції в валюту, тим більше в ОВДП грошей, які можуть бути потрібні раніше ніж через 2-3 роки...
немає нічого дивного, овдп ліквідний ЦП який продається, за час що ви потримали папер вам заплатять. ОВДП погано тримати лише якщо очікується девальвація (це якщо в гривні) або якщо на порозі підняття ставки НБУ.
Валютним девальвація не грозить, а підняття ставки (поки) не буде. Ось і тримаєш собі, потім продаєш якщо знадобились гроші.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 23:58
Дюрі-бачі написав:
В моєму розумінні планові
витрати в найближчі 3 місяці - лежать в гривні, в найближчий рік-два - в готівковій валюті, через кілька років (3-5) - валютні овдп/депозити, на пенсії/через 10+ років - в акціях/золоті/нерухомості...
Тут самая главная ошибка в этой стране планировать расходы на такие сроки
Продажа ОВГЗ - это больше про внеплановые или расходы или катастрофу на валютном рынке (бывает, конечно, ещё высший пилотаж продаж перед плановыми прыжками курса, но это только для прокачанных Нострадамусов, поэтому о нём не будем). Ну и разбивка немного странная. Валютные ОВГЗ обычно до года, так что можно и более раннеплановое в них класть.
А держать в гривне расходы на целых три месяца - многие в валютной ветке наоборот закричат, что фантастически рискованно
Но тут каждый сам себе решает.
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moveton
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:17
Дюрі-бачі написав:Amethyst
А в чому сенс дострокового продажу якщо там від'ємні відсотки (в грудні купував по 961, а зараз пропонують продати за 957)?
У мене навпаки купував по $957 в жовтні листопаді зараз є продаж по $962
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Додано: Суб 13 січ, 2024 20:10
Чи треба подавати декларацію про доходи при достроковому продажу ОВДП?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 20:22
V2 операції з овдп не вимагають подачі декларації. Якщо є інші причини по яким треба подати декларацію, то треба включити доходи по ОВДП.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 11:15
V2 написав:Чи треба подавати декларацію про доходи при достроковому продажу ОВДП?
У вашому інтересі подати декларацію, походження грошей так чи інакше знадобиться всім.
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vadymbanker
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Додано: Нед 14 січ, 2024 11:22
ПКУ
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, з урахуванням курсових різниць;
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