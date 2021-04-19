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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 561562563564
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:45

  Дюрі-бачі написав:Це просто для мене дивно взагалі робити інвестиції в валюту, тим більше в ОВДП грошей, які можуть бути потрібні раніше ніж через 2-3 роки...

Эээ, в валюту обычно инвестируют как раз те суммы, которые должны быть доступны быстро. А со всякими ЦБ и акциями уже, как в жизни сложится. Планируешь, что не понадобятся, а через месяц ракета в дом прилетает или рак с необходимостью срочной операции обнаруживают. И тут уже каждый сам решает: держать такие суммы в быстром доступе и пусть их инфляция кушает (если в том же ракетном попадании физически не сгорят) или в ЦБ.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 20:03

moveton Значить це просто в мене викривлення розуміння інвестицій.
В моєму розумінні планові витрати в найближчі 3 місяці - лежать в гривні, в найближчий рік-два - в готівковій валюті, через кілька років (3-5) - валютні овдп/депозити, на пенсії/через 10+ років - в акціях/золоті/нерухомості...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 21:02

Re: Ринок ОВДП

  Дюрі-бачі написав:Це просто для мене дивно взагалі робити інвестиції в валюту, тим більше в ОВДП грошей, які можуть бути потрібні раніше ніж через 2-3 роки...

немає нічого дивного, овдп ліквідний ЦП який продається, за час що ви потримали папер вам заплатять. ОВДП погано тримати лише якщо очікується девальвація (це якщо в гривні) або якщо на порозі підняття ставки НБУ.

Валютним девальвація не грозить, а підняття ставки (поки) не буде. Ось і тримаєш собі, потім продаєш якщо знадобились гроші.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 23:58

  Дюрі-бачі написав:В моєму розумінні планові витрати в найближчі 3 місяці - лежать в гривні, в найближчий рік-два - в готівковій валюті, через кілька років (3-5) - валютні овдп/депозити, на пенсії/через 10+ років - в акціях/золоті/нерухомості...

Тут самая главная ошибка в этой стране планировать расходы на такие сроки :wink: Продажа ОВГЗ - это больше про внеплановые или расходы или катастрофу на валютном рынке (бывает, конечно, ещё высший пилотаж продаж перед плановыми прыжками курса, но это только для прокачанных Нострадамусов, поэтому о нём не будем). Ну и разбивка немного странная. Валютные ОВГЗ обычно до года, так что можно и более раннеплановое в них класть.

А держать в гривне расходы на целых три месяца - многие в валютной ветке наоборот закричат, что фантастически рискованно :lol: Но тут каждый сам себе решает.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:17

  Дюрі-бачі написав:Amethyst А в чому сенс дострокового продажу якщо там від'ємні відсотки (в грудні купував по 961, а зараз пропонують продати за 957)?

У мене навпаки купував по $957 в жовтні листопаді зараз є продаж по $962
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 20:10

Re: Ринок ОВДП

Чи треба подавати декларацію про доходи при достроковому продажу ОВДП?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 20:22

V2 операції з овдп не вимагають подачі декларації. Якщо є інші причини по яким треба подати декларацію, то треба включити доходи по ОВДП.
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 11:15

Re: Ринок ОВДП

V2 написав:Чи треба подавати декларацію про доходи при достроковому продажу ОВДП?
У вашому інтересі подати декларацію, походження грошей так чи інакше знадобиться всім.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 11:22

Re: Ринок ОВДП

ПКУ
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, з урахуванням курсових різниць;
V2
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 13:28

  vadymbanker написав:
V2 написав:Чи треба подавати декларацію про доходи при достроковому продажу ОВДП?
У вашому інтересі подати декларацію, походження грошей так чи інакше знадобиться всім.

Якщо всі доходи за рік і так вже є в довідці про доходи то сенсу подавати декларцію особливо і немає.
adj
 
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