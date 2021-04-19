|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 18 січ, 2024 14:29
Кредиткой юнэкса никто не покупал в дие? Спасибо.
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 302
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2024 04:41
Панове, чи можна через Дію сумарно купити різних овдп (через різних партнерів) на 400 тис? Не буде питань у державного фінмону?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 790
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:34
1finanсier Купляв на суттєво більшу суму сумарно. І нічого. Кожен брокер сам рахує.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6436
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 997 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|62
|77309
|
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2