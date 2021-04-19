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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 562563564565
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:29

Кредиткой юнэкса никто не покупал в дие? Спасибо.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 04:41

Re: Ринок ОВДП

Панове, чи можна через Дію сумарно купити різних овдп (через різних партнерів) на 400 тис? Не буде питань у державного фінмону?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:34

1finanсier Купляв на суттєво більшу суму сумарно. І нічого. Кожен брокер сам рахує.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:57

про ОВДП,
і модель Свенссона

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... a-vygodny/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:36

+4 облиги в Дие - Железный_Порт, Аскания-Нова, Джанкой, Керчь
Зображення
Облиги в Дие
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 14:10

Интереса к теме - НОЛЬ...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 20:20

Re: Ринок ОВДП

а смысл, все равно клоун все отнимет :lol:
nekefer
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V2

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