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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 04:41
Re: Ринок ОВДП
Панове, чи можна через Дію сумарно купити різних овдп (через різних партнерів) на 400 тис? Не буде питань у державного фінмону?
Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:34
1finanсier Купляв на суттєво більшу суму сумарно. І нічого. Кожен брокер сам рахує.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:57
про ОВДП,
і модель Свенссона
Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:36
+4 облиги в Дие - Железный_Порт, Аскания-Нова, Джанкой, Керчь
Додано: Суб 03 лют, 2024 20:20
Re: Ринок ОВДП
а смысл, все равно клоун все отнимет
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