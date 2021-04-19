|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 18 січ, 2024 14:29
Кредиткой юнэкса никто не покупал в дие? Спасибо.
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 305
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2024 04:41
Панове, чи можна через Дію сумарно купити різних овдп (через різних партнерів) на 400 тис? Не буде питань у державного фінмону?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 815
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:34
1finanсier Купляв на суттєво більшу суму сумарно. І нічого. Кожен брокер сам рахує.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6454
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 1003 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:57
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15950
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 1568 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:36
+4 облиги в Дие - Железный_Порт, Аскания-Нова, Джанкой, КерчьОблиги в Дие
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7557
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 1539 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Суб 03 лют, 2024 14:10
Интереса к теме - НОЛЬ...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3730
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лют, 2024 22:36
asti написав:
Интереса к теме - НОЛЬ...
Ну почему.Всяко лучше чем депозиты.Или есть какие-то варианты получше?
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 919
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|77535
|
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2
|