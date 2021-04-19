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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 04:41
Re: Ринок ОВДП
Панове, чи можна через Дію сумарно купити різних овдп (через різних партнерів) на 400 тис? Не буде питань у державного фінмону?
Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:34
1finanсier Купляв на суттєво більшу суму сумарно. І нічого. Кожен брокер сам рахує.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:57
про ОВДП,
і модель Свенссона
Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:36
+4 облиги в Дие - Железный_Порт, Аскания-Нова, Джанкой, Керчь
Додано: Суб 03 лют, 2024 20:20
Re: Ринок ОВДП
а смысл, все равно клоун все отнимет
Додано: Суб 03 лют, 2024 22:36
Додано: Нед 04 лют, 2024 00:51
посетитель на даному етапі долар США, хай спочатку отримають необхідне фінансування на це рік, щоб знати що гривня не девальвує.
Але міжнародна ситуація, срачі оп за те хто буде замість залужного, і бажання ввести новий закон про мобілізацію (який ударить по економічній активності і в тому числі по зборам грошей в бюджет опосередковано) а також +500к які треба матеріально забезпечити теж не додають віри у гривню.
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