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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:29

Кредиткой юнэкса никто не покупал в дие? Спасибо.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 04:41

Re: Ринок ОВДП

Панове, чи можна через Дію сумарно купити різних овдп (через різних партнерів) на 400 тис? Не буде питань у державного фінмону?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:34

1finanсier Купляв на суттєво більшу суму сумарно. І нічого. Кожен брокер сам рахує.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:57

про ОВДП,
і модель Свенссона

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... a-vygodny/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:36

+4 облиги в Дие - Железный_Порт, Аскания-Нова, Джанкой, Керчь
Зображення
Облиги в Дие
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 14:10

Интереса к теме - НОЛЬ...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 20:20

Re: Ринок ОВДП

а смысл, все равно клоун все отнимет :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 22:36

  asti написав:Интереса к теме - НОЛЬ...

Ну почему.Всяко лучше чем депозиты.Или есть какие-то варианты получше?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 00:51

посетитель на даному етапі долар США, хай спочатку отримають необхідне фінансування на це рік, щоб знати що гривня не девальвує.

Але міжнародна ситуація, срачі оп за те хто буде замість залужного, і бажання ввести новий закон про мобілізацію (який ударить по економічній активності і в тому числі по зборам грошей в бюджет опосередковано) а також +500к які треба матеріально забезпечити теж не додають віри у гривню.
adj
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 11:05

Re: Ринок ОВДП

  adj написав:а також +500к які треба матеріально забезпечити теж не додають віри у гривню.


в ОПІ апетит росте
планували 500 млрд але уже 722 хочуть

не нажеруть сі ніяк?
https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/2/709474/
greenozon
 
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