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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 04 лют, 2024 11:25
посетитель написав: asti написав:
Интереса к теме - НОЛЬ...
Ну почему.Всяко лучше чем депозиты.
Или есть какие-то варианты получше?
Есть - матрас...//)
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asti
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Вів 10 тра, 2022 14:21
V2