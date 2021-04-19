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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 04 лют, 2024 11:25
посетитель написав: asti написав:
Интереса к теме - НОЛЬ...
Ну почему.Всяко лучше чем депозиты.
Или есть какие-то варианты получше?
Есть - матрас...//)
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asti
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Додано: Чет 08 лют, 2024 12:00
asti написав: посетитель написав: asti написав:
Интереса к теме - НОЛЬ...
Ну почему.Всяко лучше чем депозиты.
Или есть какие-то варианты получше?
Есть - матрас...//)
С матрасом є свої ризики... Плюс і в матрасі кошти їсть інфляція. То ж ідеального варіанту не існує. Тому як вихід - диверсифікація )
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1finanсier
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Додано: Чет 08 лют, 2024 16:28
1finanсier написав:
С матрасом є свої ризики... Плюс і в матрасі кошти їсть інфляція. То ж ідеального варіанту не існує. Тому як вихід - диверсифікація )
перевод на зарубежный счет
даже вайз платит почти 5% годовых баксам
оплата через гуглпей доступно во всм мире
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nekefer
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:23
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greenozon
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