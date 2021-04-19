RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 563564565566
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 11:25

  посетитель написав:
  asti написав:Интереса к теме - НОЛЬ...
Ну почему.Всяко лучше чем депозиты.
Или есть какие-то варианты получше?
Есть - матрас...//)
asti
 
Повідомлень: 3740
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 12:00

  asti написав:
  посетитель написав:
  asti написав:Интереса к теме - НОЛЬ...
Ну почему.Всяко лучше чем депозиты.
Или есть какие-то варианты получше?
Есть - матрас...//)

С матрасом є свої ризики... Плюс і в матрасі кошти їсть інфляція. То ж ідеального варіанту не існує. Тому як вихід - диверсифікація )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 820
З нами з: 02.09.19
Подякував: 296 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:28

  1finanсier написав:С матрасом є свої ризики... Плюс і в матрасі кошти їсть інфляція. То ж ідеального варіанту не існує. Тому як вихід - диверсифікація )

перевод на зарубежный счет
даже вайз платит почти 5% годовых баксам
оплата через гуглпей доступно во всм мире
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 894
З нами з: 24.10.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:23

50% ВІД ВСІХ ОВДП В ДІЇ ПРИДБАНО ЧЕРЕЗ ICU
https://icu.ua/uk/about-icu/news/50-vd- ... cherez-icu
greenozon
 
Повідомлень: 15971
З нами з: 01.06.14
Подякував: 405 раз.
Подякували: 1570 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 563564565566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 77685
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2642)
09.02.2024 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron