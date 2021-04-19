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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 04 лют, 2024 11:25
посетитель написав: asti написав:
Интереса к теме - НОЛЬ...
Ну почему.Всяко лучше чем депозиты.
Или есть какие-то варианты получше?
Есть - матрас...//)
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asti
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Додано: Чет 08 лют, 2024 12:00
asti написав: посетитель написав: asti написав:
Интереса к теме - НОЛЬ...
Ну почему.Всяко лучше чем депозиты.
Или есть какие-то варианты получше?
Есть - матрас...//)
С матрасом є свої ризики... Плюс і в матрасі кошти їсть інфляція. То ж ідеального варіанту не існує. Тому як вихід - диверсифікація )
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1finanсier
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Додано: Чет 08 лют, 2024 16:28
1finanсier написав:
С матрасом є свої ризики... Плюс і в матрасі кошти їсть інфляція. То ж ідеального варіанту не існує. Тому як вихід - диверсифікація )
перевод на зарубежный счет
даже вайз платит почти 5% годовых баксам
оплата через гуглпей доступно во всм мире
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nekefer
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:23
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Додано: Нед 11 лют, 2024 08:32
nekefer написав: 1finanсier написав:
С матрасом є свої ризики... Плюс і в матрасі кошти їсть інфляція. То ж ідеального варіанту не існує. Тому як вихід - диверсифікація )
перевод на зарубежный счет
даже вайз платит почти 5% годовых баксам
оплата через гуглпей доступно во всм мире
Зараз Вайз відкриває рахунки українцям в Україні?
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1finanсier
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Додано: Нед 11 лют, 2024 21:43
1finanсier написав: nekefer написав: 1finanсier написав:
С матрасом є свої ризики... Плюс і в матрасі кошти їсть інфляція. То ж ідеального варіанту не існує. Тому як вихід - диверсифікація )
перевод на зарубежный счет
даже вайз платит почти 5% годовых баксам
оплата через гуглпей доступно во всм мире
Зараз Вайз відкриває рахунки українцям в Україні?
даж ниниаю, у меня старая карта там, счас мож че поменяли, но там его можно использовать как шлюз для переводов даже без счета
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nekefer
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Додано: Нед 11 лют, 2024 21:55
nekefer написав:
даж ниниаю, у меня старая карта там, счас мож че поменяли, но там его можно использовать как шлюз для переводов даже без счета
Моя практика с вайзом на нескольких попытках последние пару месяцев: при реге на вебе после пары шагов говорит, что завершить регу с веба низя, иди в приложение. В приложение вводишь почту и оно сразу говорит "произошла непонятная ошибка". ХЗ, как такое использовать, как шлюз.
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moveton
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Додано: Нед 11 лют, 2024 22:04
moveton написав: nekefer написав:
даж ниниаю, у меня старая карта там, счас мож че поменяли, но там его можно использовать как шлюз для переводов даже без счета
Моя практика с вайзом на нескольких попытках последние пару месяцев: при реге на вебе после пары шагов говорит, что завершить регу с веба низя, иди в приложение. В приложение вводишь почту и оно сразу говорит "произошла непонятная ошибка". ХЗ, как такое использовать, как шлюз.
счас и в приложении и на сайте запустил регистрацию почту приняло и вручную и через аккаунт гугл, дошел до ввода телефона вроде норм, дальше нестал
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nekefer
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Додано: Нед 11 лют, 2024 22:18
nekefer написав:
счас и в приложении и на сайте запустил регистрацию почту приняло и вручную и через аккаунт гугл, дошел до ввода телефона вроде норм, дальше нестал
На сайте у меня до номера телефона тоже доходит. Требует перейти в приложение, кажется, после того, как его подтвердил через SMS. А приложение сразу после почты и сейчас сразу выдаёт "Sorry, something went wrong". Даже с другим почтовым адресом. В поддержку писал - молчат. Может есть и более везучие люди.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 22:38
moveton написав:
Sorry, something went wrong
а если на другом смартфоне?
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nekefer
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