Додано: Нед 11 лют, 2024 22:18

nekefer написав: счас и в приложении и на сайте запустил регистрацию почту приняло и вручную и через аккаунт гугл, дошел до ввода телефона вроде норм, дальше нестал счас и в приложении и на сайте запустил регистрацию почту приняло и вручную и через аккаунт гугл, дошел до ввода телефона вроде норм, дальше нестал

На сайте у меня до номера телефона тоже доходит. Требует перейти в приложение, кажется, после того, как его подтвердил через SMS. А приложение сразу после почты и сейчас сразу выдаёт "Sorry, something went wrong". Даже с другим почтовым адресом. В поддержку писал - молчат. Может есть и более везучие люди.