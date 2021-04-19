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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 564565566567>
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 11:25

  посетитель написав:
  asti написав:Интереса к теме - НОЛЬ...
Ну почему.Всяко лучше чем депозиты.
Или есть какие-то варианты получше?
Есть - матрас...//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 12:00

  asti написав:
  посетитель написав:
  asti написав:Интереса к теме - НОЛЬ...
Ну почему.Всяко лучше чем депозиты.
Или есть какие-то варианты получше?
Есть - матрас...//)

С матрасом є свої ризики... Плюс і в матрасі кошти їсть інфляція. То ж ідеального варіанту не існує. Тому як вихід - диверсифікація )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:28

  1finanсier написав:С матрасом є свої ризики... Плюс і в матрасі кошти їсть інфляція. То ж ідеального варіанту не існує. Тому як вихід - диверсифікація )

перевод на зарубежный счет
даже вайз платит почти 5% годовых баксам
оплата через гуглпей доступно во всм мире
nekefer
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https://icu.ua/uk/about-icu/news/50-vd- ... cherez-icu
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 08:32

  nekefer написав:
  1finanсier написав:С матрасом є свої ризики... Плюс і в матрасі кошти їсть інфляція. То ж ідеального варіанту не існує. Тому як вихід - диверсифікація )

перевод на зарубежный счет
даже вайз платит почти 5% годовых баксам
оплата через гуглпей доступно во всм мире

Зараз Вайз відкриває рахунки українцям в Україні?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 21:43

  1finanсier написав:
  nekefer написав:
  1finanсier написав:С матрасом є свої ризики... Плюс і в матрасі кошти їсть інфляція. То ж ідеального варіанту не існує. Тому як вихід - диверсифікація )

перевод на зарубежный счет
даже вайз платит почти 5% годовых баксам
оплата через гуглпей доступно во всм мире

Зараз Вайз відкриває рахунки українцям в Україні?

даж ниниаю, у меня старая карта там, счас мож че поменяли, но там его можно использовать как шлюз для переводов даже без счета
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 21:55

  nekefer написав:даж ниниаю, у меня старая карта там, счас мож че поменяли, но там его можно использовать как шлюз для переводов даже без счета

Моя практика с вайзом на нескольких попытках последние пару месяцев: при реге на вебе после пары шагов говорит, что завершить регу с веба низя, иди в приложение. В приложение вводишь почту и оно сразу говорит "произошла непонятная ошибка". ХЗ, как такое использовать, как шлюз.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 22:04

  moveton написав:
  nekefer написав:даж ниниаю, у меня старая карта там, счас мож че поменяли, но там его можно использовать как шлюз для переводов даже без счета

Моя практика с вайзом на нескольких попытках последние пару месяцев: при реге на вебе после пары шагов говорит, что завершить регу с веба низя, иди в приложение. В приложение вводишь почту и оно сразу говорит "произошла непонятная ошибка". ХЗ, как такое использовать, как шлюз.

счас и в приложении и на сайте запустил регистрацию почту приняло и вручную и через аккаунт гугл, дошел до ввода телефона вроде норм, дальше нестал
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 22:18

  nekefer написав:счас и в приложении и на сайте запустил регистрацию почту приняло и вручную и через аккаунт гугл, дошел до ввода телефона вроде норм, дальше нестал

На сайте у меня до номера телефона тоже доходит. Требует перейти в приложение, кажется, после того, как его подтвердил через SMS. А приложение сразу после почты и сейчас сразу выдаёт "Sorry, something went wrong". Даже с другим почтовым адресом. В поддержку писал - молчат. Может есть и более везучие люди.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 22:38

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Sorry, something went wrong

а если на другом смартфоне?
nekefer
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V2

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