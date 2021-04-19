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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 11 лют, 2024 22:46
nekefer написав: moveton написав:
Sorry, something went wrong
а если на другом смартфоне?
Надо будет когда-то попробовать. Это ж ещё иметь этот самый другой смартфон нужно. Но обычно такая ошибка означает, что на сервере что-то не так произошло, а не на клиенте.
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moveton
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