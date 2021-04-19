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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 564565566567
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 22:46

  nekefer написав:
  moveton написав:Sorry, something went wrong

а если на другом смартфоне?

Надо будет когда-то попробовать. Это ж ещё иметь этот самый другой смартфон нужно. Но обычно такая ошибка означает, что на сервере что-то не так произошло, а не на клиенте.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 23:10

Re: Ринок ОВДП

Та наче побанили українців через крипто-дегенератизм. Бізнес рахунки наче досі доступні для українців.
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