adj написав:
Та наче побанили українців через крипто-дегенератизм. Бізнес рахунки наче досі доступні для українців.
В Wise? Нет. Бизнес АККАУНТ открыть действительно можно. Я даже открыл себе в порядке эксперимента. Но счета в этом аккаунте не открываются ни в какой валюте - пишет, что для вашей страны такая валюта не доступна. И вот с таким сервисом смотрю на ютубе пошаговую инструкцию по переводу "сюда тыкайте, потом сюда" и не понятно становится, как её выполнять, когда на экране совсем нет таких кнопочек и вообще он не очень-то похож на тот, что в видео показан.