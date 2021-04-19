RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 564565566567
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 22:46

  nekefer написав:
  moveton написав:Sorry, something went wrong

а если на другом смартфоне?

Надо будет когда-то попробовать. Это ж ещё иметь этот самый другой смартфон нужно. Но обычно такая ошибка означает, что на сервере что-то не так произошло, а не на клиенте.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4196
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 23:10

Re: Ринок ОВДП

Та наче побанили українців через крипто-дегенератизм. Бізнес рахунки наче досі доступні для українців.
adj
 
Повідомлень: 581
З нами з: 08.04.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 06:24

  adj написав:Та наче побанили українців через крипто-дегенератизм. Бізнес рахунки наче досі доступні для українців.

В Wise? Нет. Бизнес АККАУНТ открыть действительно можно. Я даже открыл себе в порядке эксперимента. Но счета в этом аккаунте не открываются ни в какой валюте - пишет, что для вашей страны такая валюта не доступна. И вот с таким сервисом смотрю на ютубе пошаговую инструкцию по переводу "сюда тыкайте, потом сюда" и не понятно становится, как её выполнять, когда на экране совсем нет таких кнопочек и вообще он не очень-то похож на тот, что в видео показан.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4196
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 564565566567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 77735
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5663)
13.02.2024 06:24
Юнекс Банк (1132)
13.02.2024 01:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.