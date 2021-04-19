Надо будет когда-то попробовать. Это ж ещё иметь этот самый другой смартфон нужно. Но обычно такая ошибка означает, что на сервере что-то не так произошло, а не на клиенте.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 11 лют, 2024 22:46
Додано: Пон 12 лют, 2024 23:10
Re: Ринок ОВДП
Та наче побанили українців через крипто-дегенератизм. Бізнес рахунки наче досі доступні для українців.
Додано: Вів 13 лют, 2024 06:24
В Wise? Нет. Бизнес АККАУНТ открыть действительно можно. Я даже открыл себе в порядке эксперимента. Но счета в этом аккаунте не открываются ни в какой валюте - пишет, что для вашей страны такая валюта не доступна. И вот с таким сервисом смотрю на ютубе пошаговую инструкцию по переводу "сюда тыкайте, потом сюда" и не понятно становится, как её выполнять, когда на экране совсем нет таких кнопочек и вообще он не очень-то похож на тот, что в видео показан.
Додано: Вів 13 лют, 2024 11:58
Re: Ринок ОВДП
Шановне панство, питання.
Хто підкаже комісію за зняття грошей з картки єпідтримка (на котрі заходять гроші після погашення овдп) монобанка?
дякую.
|