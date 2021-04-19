Надо будет когда-то попробовать. Это ж ещё иметь этот самый другой смартфон нужно. Но обычно такая ошибка означает, что на сервере что-то не так произошло, а не на клиенте.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 11 лют, 2024 22:46
Додано: Пон 12 лют, 2024 23:10
Re: Ринок ОВДП
Та наче побанили українців через крипто-дегенератизм. Бізнес рахунки наче досі доступні для українців.
Додано: Вів 13 лют, 2024 06:24
В Wise? Нет. Бизнес АККАУНТ открыть действительно можно. Я даже открыл себе в порядке эксперимента. Но счета в этом аккаунте не открываются ни в какой валюте - пишет, что для вашей страны такая валюта не доступна. И вот с таким сервисом смотрю на ютубе пошаговую инструкцию по переводу "сюда тыкайте, потом сюда" и не понятно становится, как её выполнять, когда на экране совсем нет таких кнопочек и вообще он не очень-то похож на тот, что в видео показан.
Додано: Вів 13 лют, 2024 11:58
Re: Ринок ОВДП
Шановне панство, питання.
Хто підкаже комісію за зняття грошей з картки єпідтримка (на котрі заходять гроші після погашення овдп) монобанка?
дякую.
Додано: Сер 14 лют, 2024 09:12
гадаю краще задавати такі питання в профільній гілці - monobank
Додано: Сер 14 лют, 2024 12:34
Посмотрел тарифы епидтрымки.Тариф за снятие там не прописаны.Интересно что тариф за рассчет картой епидтрымки тоже не прописан.Бардак в общем.Ну или я не нашел.
Додано: Чет 15 лют, 2024 07:23
📊Показники роботи ринку за минулий тиждень
☝️За період 05-09.02.2024р. Розрахунковим центром було допущено до клірингу та розраховано 7 167 правочинів щодо цінних паперів.
🟢Кількість угод складає:
🔸ОВДП, номіновані в UAH - 5 939
🔸ОВДП, номіновані в USD - 970
🔸Облігації українських емітентів - 71
🔸Облігації іноземних емітентів - 24
🔸ОВДП, номіновані в EUR - 104
🔸Облігації зовнішніх державних позик України (ОЗДП) - 25
🔸Цінні папери ІСІ - 28
🔸Акції іноземних емітентів - 5
🔸Акції українських емітентів - 1
Додано: Чет 15 лют, 2024 09:40
Re: Ринок ОВДП
Хто як виводе валютні кошти з ЕКСИМА після погашення ОВДП? І взагалі які тут нюанси? Дякую
Додано: Чет 15 лют, 2024 09:58
Додано: Чет 15 лют, 2024 10:39
Re: Ринок ОВДП
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