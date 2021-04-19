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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 565566567568
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:17

  vadymbanker написав:
WallNutPen написав:
  ihorsic написав:Хто як виводе валютні кошти з ЕКСИМА після погашення ОВДП? І взагалі які тут нюанси? Дякую

Деньги падают на депозитную и с нее снимаются без комиса. Но съем лишь 100К- в эквиваленте в день
В Ощаде можно увеличить снятие, практически до без ограничения.

Часик постояв в очереди со старушками в кассу и послушав как им впаривают страховки ну хотя бы на угол кухни де стоит плита, а потом еще 10 мин ищут бумагу для распечатки квитанции :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:44

  vadymbanker написав:
WallNutPen написав:Деньги падают на депозитную и с нее снимаются без комиса. Но съем лишь 100К- в эквиваленте в день
В Ощаде можно увеличить снятие, практически до без ограничения.

И шо, Ощад за это до сих пор не огрёб многомиллионного штрафа от НБУ? :shock:
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  #<1 ... 565566567568
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