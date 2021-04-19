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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 лют, 2024 11:17
vadymbanker написав: WallNutPen написав: ihorsic написав:
Хто як виводе валютні кошти з ЕКСИМА після погашення ОВДП? І взагалі які тут нюанси? Дякую
Деньги падают на депозитную и с нее снимаются без комиса. Но съем лишь 100К- в эквиваленте в день
В Ощаде можно увеличить снятие, практически до без ограничения.
Часик постояв в очереди со старушками в кассу и послушав как им впаривают страховки ну хотя бы на угол кухни де стоит плита, а потом еще 10 мин ищут бумагу для распечатки квитанции
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Додано: Чет 15 лют, 2024 12:44
vadymbanker написав:
WallNutPen написав:Деньги падают на депозитную и с нее снимаются без комиса. Но съем лишь 100К- в эквиваленте в день
В Ощаде можно увеличить снятие, практически до без ограничения.
И шо, Ощад за это до сих пор не огрёб многомиллионного штрафа от НБУ?
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