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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 лют, 2024 11:17
vadymbanker написав: WallNutPen написав: ihorsic написав:
Хто як виводе валютні кошти з ЕКСИМА після погашення ОВДП? І взагалі які тут нюанси? Дякую
Деньги падают на депозитную и с нее снимаются без комиса. Но съем лишь 100К- в эквиваленте в день
В Ощаде можно увеличить снятие, практически до без ограничения.
Часик постояв в очереди со старушками в кассу и послушав как им впаривают страховки ну хотя бы на угол кухни де стоит плита, а потом еще 10 мин ищут бумагу для распечатки квитанции
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Додано: Чет 15 лют, 2024 12:44
vadymbanker написав:
WallNutPen написав:Деньги падают на депозитную и с нее снимаются без комиса. Но съем лишь 100К- в эквиваленте в день
В Ощаде можно увеличить снятие, практически до без ограничения.
И шо, Ощад за это до сих пор не огрёб многомиллионного штрафа от НБУ?
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Додано: Чет 15 лют, 2024 13:18
moveton написав: vadymbanker написав:
WallNutPen написав:Деньги падают на депозитную и с нее снимаются без комиса. Но съем лишь 100К- в эквиваленте в день
В Ощаде можно увеличить снятие, практически до без ограничения.
И шо, Ощад за это до сих пор не огрёб многомиллионного штрафа от НБУ?
Ваащето разрешено снятие 100К/дн с КОЖНОГО рахунку. ОщАд дозволяє відкрити 4 вірт картки з окремими рах і купу пласТмасок. Працюйте
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Додано: Чет 15 лют, 2024 13:47
moveton написав: vadymbanker написав:
WallNutPen написав:Но съем лишь 100К- в эквиваленте в день
В Ощаде можно увеличить снятие, практически до без ограничения.
И шо, Ощад за это до сих пор не огрёб многомиллионного штрафа от НБУ?
и Сенс несколько раз выдавал так:в один день
выдал эквивалент 100К с гривнекарты
+ эквивалент 100К с баксокарты
+ евро в эквиваленте 100К с еврокарты
всьо по плану.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 15:51
flysoulfly написав:
и Сенс несколько раз выдавал так:в один день
выдал эквивалент 100К с гривнекарты
+ эквивалент 100К с баксокарты
+ евро в эквиваленте 100К с еврокарты
С разных счетов - оно понятно. И в Сенсе можно легко иметь три гривнекарты с двумя в месяц шаровыми снятиями в кассе, как в Ощаде. Но вроде, речь шла про снятие с одной валютной депозитки Укрэксима. Как-то через Ощад можно на ней лимит снятия увеличить до без ограничения и НБУ не обидится.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 20:01
Казали ж ліміт один на всі рахунки в банку..?
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2XL
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Додано: Чет 15 лют, 2024 20:11
2XL написав:
Казали ж ліміт один на всі рахунки в банку..?
Кто говорил? Это всякие 50к/200к на покупку валюты на ИНН в банке. А 100к обнала сразу вводились, как лимит по счёту. Наверное, и у Привата можно наплодить КДВ и по той же технологии быстро снимать. Больше карт - быстрее узнаешь, что после эквивалента миллиона грн в месяц начинает быть интересно
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Додано: Суб 17 лют, 2024 17:12
Господа, какие есть наивыгоднейшие бумаги в ОВГЗ в гривне? Куда реинвестировать сейчас?
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Алексей77
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