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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 566567568569>
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 11:17

  vadymbanker написав:
WallNutPen написав:
  ihorsic написав:Хто як виводе валютні кошти з ЕКСИМА після погашення ОВДП? І взагалі які тут нюанси? Дякую

Деньги падают на депозитную и с нее снимаются без комиса. Но съем лишь 100К- в эквиваленте в день
В Ощаде можно увеличить снятие, практически до без ограничения.

Часик постояв в очереди со старушками в кассу и послушав как им впаривают страховки ну хотя бы на угол кухни де стоит плита, а потом еще 10 мин ищут бумагу для распечатки квитанции :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:44

  vadymbanker написав:
WallNutPen написав:Деньги падают на депозитную и с нее снимаются без комиса. Но съем лишь 100К- в эквиваленте в день
В Ощаде можно увеличить снятие, практически до без ограничения.

И шо, Ощад за это до сих пор не огрёб многомиллионного штрафа от НБУ? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:18

  moveton написав:
  vadymbanker написав:
WallNutPen написав:Деньги падают на депозитную и с нее снимаются без комиса. Но съем лишь 100К- в эквиваленте в день
В Ощаде можно увеличить снятие, практически до без ограничения.

И шо, Ощад за это до сих пор не огрёб многомиллионного штрафа от НБУ? :shock:

Ваащето разрешено снятие 100К/дн с КОЖНОГО рахунку. ОщАд дозволяє відкрити 4 вірт картки з окремими рах і купу пласТмасок. Працюйте :)
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:47

  moveton написав:
  vadymbanker написав:
WallNutPen написав:Но съем лишь 100К- в эквиваленте в день
В Ощаде можно увеличить снятие, практически до без ограничения.

И шо, Ощад за это до сих пор не огрёб многомиллионного штрафа от НБУ? :shock:

и Сенс несколько раз выдавал так:
в один день
выдал эквивалент 100К с гривнекарты
+ эквивалент 100К с баксокарты
+ евро в эквиваленте 100К с еврокарты

всьо по плану.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:51

  flysoulfly написав:и Сенс несколько раз выдавал так:
в один день
выдал эквивалент 100К с гривнекарты
+ эквивалент 100К с баксокарты
+ евро в эквиваленте 100К с еврокарты

С разных счетов - оно понятно. И в Сенсе можно легко иметь три гривнекарты с двумя в месяц шаровыми снятиями в кассе, как в Ощаде. Но вроде, речь шла про снятие с одной валютной депозитки Укрэксима. Как-то через Ощад можно на ней лимит снятия увеличить до без ограничения и НБУ не обидится.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:01

Re: Ринок ОВДП

Казали ж ліміт один на всі рахунки в банку..?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:11

  2XL написав:Казали ж ліміт один на всі рахунки в банку..?

Кто говорил? Это всякие 50к/200к на покупку валюты на ИНН в банке. А 100к обнала сразу вводились, как лимит по счёту. Наверное, и у Привата можно наплодить КДВ и по той же технологии быстро снимать. Больше карт - быстрее узнаешь, что после эквивалента миллиона грн в месяц начинает быть интересно :P
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:12

Re: Ринок ОВДП

Господа, какие есть наивыгоднейшие бумаги в ОВГЗ в гривне? Куда реинвестировать сейчас?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 09:59

Алексей77 Цікаве питання, але не видно порадників.
Якщо гнатись за %, то шукати "довгі" папери. Проте я особисто віддаю перевагу коротким та і кредитні стараюсь задіяти на гривневі облігації. Ну а так ще дивіться суми, комісії і т.д.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 10:14

Re: Ринок ОВДП

Алексей77 написав:Господа, какие есть наивыгоднейшие бумаги в ОВГЗ в гривне? Куда реинвестировать сейчас?
В Сенсе. 24-25.02 обнулится НКД по длиной бумаге, будет выгодно брать.
Погашение февраль 27 года.
vadymbanker
 
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