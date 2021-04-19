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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 566567568569 Додано: Нед 18 лют, 2024 10:33 Алексей77 а что в вашем понимании "наивыгоднейшая". Выгода ведь у каждого своя. Например есть у человека свободные деньги на месяц, но через месяц их надо или отдать или что-то погасить - то для него выгода однозначная - покупать то что гасится в первой половине марта. А все что позже - с любой заоблачной ставкой - уже будет не выгодно в принципе.

Опять таки - чтобы ответ на ваш вопрос должен учитывать ваши ожидания по курсам валют - потому как к примеру есть предположения что до какой-то даты в этом году выгодно пересидеть в гривне а потом перекинуться к примеру в бакс - в этом случае на поркуа вам будут бумаги до 27 года с любой привлекательной ставкой если весь доход по ним будет сьеден курсовыми разницами.

Поэтому линейного ответа на ваш вопрос ИМХО просто не может быть в принципе. Если вопрошающего подобные вопросы интересуют действительно полезные ответы - то надо конкретизировать изначальные условия по срокам, валютным ожиданиям и другим параметрам. Потому как одного лишь параметра максимальная доходность ИМХО в данном случае не достаточно WallNutPen Повідомлень: 1051 З нами з: 08.06.20 Подякував: 31 раз. Подякували: 292 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 10:36 vadymbanker написав: В Сенсе. 24-25.02 обнулится НКД по длиной бумаге, будет выгодно брать.

Погашение февраль 27 года. В Сенсе. 24-25.02 обнулится НКД по длиной бумаге, будет выгодно брать.Погашение февраль 27 года.

А зачем ждать? Купил сейчас, потом на НКД ещё докупил. Или ожидается, что после 25го на неё доходность вырастет? А зачем ждать? Купил сейчас, потом на НКД ещё докупил. Или ожидается, что после 25го на неё доходность вырастет? moveton

Повідомлень: 4216 З нами з: 23.03.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 471 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 566567568569 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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