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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 566567568569
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 10:33

Алексей77 а что в вашем понимании "наивыгоднейшая". Выгода ведь у каждого своя. Например есть у человека свободные деньги на месяц, но через месяц их надо или отдать или что-то погасить - то для него выгода однозначная - покупать то что гасится в первой половине марта. А все что позже - с любой заоблачной ставкой - уже будет не выгодно в принципе.
Опять таки - чтобы ответ на ваш вопрос должен учитывать ваши ожидания по курсам валют - потому как к примеру есть предположения что до какой-то даты в этом году выгодно пересидеть в гривне а потом перекинуться к примеру в бакс - в этом случае на поркуа вам будут бумаги до 27 года с любой привлекательной ставкой если весь доход по ним будет сьеден курсовыми разницами.
Поэтому линейного ответа на ваш вопрос ИМХО просто не может быть в принципе. Если вопрошающего подобные вопросы интересуют действительно полезные ответы - то надо конкретизировать изначальные условия по срокам, валютным ожиданиям и другим параметрам. Потому как одного лишь параметра максимальная доходность ИМХО в данном случае не достаточно
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 10:36

  vadymbanker написав:В Сенсе. 24-25.02 обнулится НКД по длиной бумаге, будет выгодно брать.
Погашение февраль 27 года.

А зачем ждать? Купил сейчас, потом на НКД ещё докупил. Или ожидается, что после 25го на неё доходность вырастет?
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  #<1 ... 566567568569
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