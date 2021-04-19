Алексей77 а что в вашем понимании "наивыгоднейшая". Выгода ведь у каждого своя. Например есть у человека свободные деньги на месяц, но через месяц их надо или отдать или что-то погасить - то для него выгода однозначная - покупать то что гасится в первой половине марта. А все что позже - с любой заоблачной ставкой - уже будет не выгодно в принципе.
Опять таки - чтобы ответ на ваш вопрос должен учитывать ваши ожидания по курсам валют - потому как к примеру есть предположения что до какой-то даты в этом году выгодно пересидеть в гривне а потом перекинуться к примеру в бакс - в этом случае на поркуа вам будут бумаги до 27 года с любой привлекательной ставкой если весь доход по ним будет сьеден курсовыми разницами.
Поэтому линейного ответа на ваш вопрос ИМХО просто не может быть в принципе. Если вопрошающего подобные вопросы интересуют действительно полезные ответы - то надо конкретизировать изначальные условия по срокам, валютным ожиданиям и другим параметрам. Потому как одного лишь параметра максимальная доходность ИМХО в данном случае не достаточно