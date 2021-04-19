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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 18 лют, 2024 10:33
Алексей77 а что в вашем понимании "наивыгоднейшая". Выгода ведь у каждого своя. Например есть у человека свободные деньги на месяц, но через месяц их надо или отдать или что-то погасить - то для него выгода однозначная - покупать то что гасится в первой половине марта. А все что позже - с любой заоблачной ставкой - уже будет не выгодно в принципе.
Опять таки - чтобы ответ на ваш вопрос должен учитывать ваши ожидания по курсам валют - потому как к примеру есть предположения что до какой-то даты в этом году выгодно пересидеть в гривне а потом перекинуться к примеру в бакс - в этом случае на поркуа вам будут бумаги до 27 года с любой привлекательной ставкой если весь доход по ним будет сьеден курсовыми разницами.
Поэтому линейного ответа на ваш вопрос ИМХО просто не может быть в принципе. Если вопрошающего подобные вопросы интересуют действительно полезные ответы - то надо конкретизировать изначальные условия по срокам, валютным ожиданиям и другим параметрам. Потому как одного лишь параметра максимальная доходность ИМХО в данном случае не достаточно
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WallNutPen
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Додано: Нед 18 лют, 2024 10:36
vadymbanker написав:
В Сенсе. 24-25.02 обнулится НКД по длиной бумаге, будет выгодно брать.
Погашение февраль 27 года.
А зачем ждать? Купил сейчас, потом на НКД ещё докупил. Или ожидается, что после 25го на неё доходность вырастет?
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moveton
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Додано: Нед 18 лют, 2024 20:16
Доброго дня колеги.
У мене одне питання в плані ОВДП у відносинах з податковою...ну відомо що доходи від ОВДП не потребують декларування і відсутні податки. А як ця ситуація виглядає , якщо якісь з військових чи звичайних ОВДП продати достроково ? там інвестиційний прибуток виникає...ніби це все одно не вимагає декларування , то чи виникає обовязок сплати податку - чи так само з достроково проданих ОВДП не потрібно ні декларування і відсутні податки ? Дякую наперед за відповідь )
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Додано: Нед 18 лют, 2024 20:31
-VICTOR- написав:
відомо що доходи від ОВДП не потребують декларування і відсутні податки
. А як ця ситуація виглядає , якщо якісь з військових чи звичайних ОВДП продати достроково ?
Вроде как сам ответил ещё до того, как спросил. Налога нет на доход от ОВГЗ. Вне зависимости от того выкупил их Минфин или кто-то ещё, купонный доход или дисконтный.
Востаннє редагувалось moveton
в Нед 18 лют, 2024 20:34, всього редагувалось 2 разів.
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moveton
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Додано: Нед 18 лют, 2024 20:33
-VICTOR- написав:
Доброго дня колеги.
У мене одне питання в плані ОВДП у відносинах з податковою...ну відомо що доходи від ОВДП не потребують декларування і відсутні податки. А як ця ситуація виглядає , якщо якісь з військових чи звичайних ОВДП продати достроково ? там інвестиційний прибуток виникає...ніби це все одно не вимагає декларування , то чи виникає обовязок сплати податку - чи так само з достроково проданих ОВДП не потрібно ні декларування і відсутні податки ? Дякую наперед за відповідь )
А яка різниця достроково ви їх продали чи ні? це прибуток від одного й того ж інструменту, просто якщо продали достроково, то отримали його раніше.
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