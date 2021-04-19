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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 566567568569
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 10:33

Алексей77 а что в вашем понимании "наивыгоднейшая". Выгода ведь у каждого своя. Например есть у человека свободные деньги на месяц, но через месяц их надо или отдать или что-то погасить - то для него выгода однозначная - покупать то что гасится в первой половине марта. А все что позже - с любой заоблачной ставкой - уже будет не выгодно в принципе.
Опять таки - чтобы ответ на ваш вопрос должен учитывать ваши ожидания по курсам валют - потому как к примеру есть предположения что до какой-то даты в этом году выгодно пересидеть в гривне а потом перекинуться к примеру в бакс - в этом случае на поркуа вам будут бумаги до 27 года с любой привлекательной ставкой если весь доход по ним будет сьеден курсовыми разницами.
Поэтому линейного ответа на ваш вопрос ИМХО просто не может быть в принципе. Если вопрошающего подобные вопросы интересуют действительно полезные ответы - то надо конкретизировать изначальные условия по срокам, валютным ожиданиям и другим параметрам. Потому как одного лишь параметра максимальная доходность ИМХО в данном случае не достаточно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 10:36

  vadymbanker написав:В Сенсе. 24-25.02 обнулится НКД по длиной бумаге, будет выгодно брать.
Погашение февраль 27 года.

А зачем ждать? Купил сейчас, потом на НКД ещё докупил. Или ожидается, что после 25го на неё доходность вырастет?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:16

Re: Ринок ОВДП

Доброго дня колеги.
У мене одне питання в плані ОВДП у відносинах з податковою...ну відомо що доходи від ОВДП не потребують декларування і відсутні податки. А як ця ситуація виглядає , якщо якісь з військових чи звичайних ОВДП продати достроково ? там інвестиційний прибуток виникає...ніби це все одно не вимагає декларування , то чи виникає обовязок сплати податку - чи так само з достроково проданих ОВДП не потрібно ні декларування і відсутні податки ? Дякую наперед за відповідь )
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:31

Re: Ринок ОВДП

  -VICTOR- написав:відомо що доходи від ОВДП не потребують декларування і відсутні податки. А як ця ситуація виглядає , якщо якісь з військових чи звичайних ОВДП продати достроково ?

Вроде как сам ответил ещё до того, как спросил. Налога нет на доход от ОВГЗ. Вне зависимости от того выкупил их Минфин или кто-то ещё, купонный доход или дисконтный.
Востаннє редагувалось moveton в Нед 18 лют, 2024 20:34, всього редагувалось 2 разів.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:33

  -VICTOR- написав:Доброго дня колеги.
У мене одне питання в плані ОВДП у відносинах з податковою...ну відомо що доходи від ОВДП не потребують декларування і відсутні податки. А як ця ситуація виглядає , якщо якісь з військових чи звичайних ОВДП продати достроково ? там інвестиційний прибуток виникає...ніби це все одно не вимагає декларування , то чи виникає обовязок сплати податку - чи так само з достроково проданих ОВДП не потрібно ні декларування і відсутні податки ? Дякую наперед за відповідь )

А яка різниця достроково ви їх продали чи ні? це прибуток від одного й того ж інструменту, просто якщо продали достроково, то отримали його раніше.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:04

Re: Ринок ОВДП

Колеги питання виникло після того як я витягнув у Сенсі ДОВІДКУ про стан розрахунків за операціями з цінними паперами . Там дві графи - перша це " доходи які включаються до загальнорічного оподаткованого доходу " якраз там у мене і вписаний той инвестиційний дохід , однак - сума сплачених банком податковим агентом - рівна нулю...Звідси й питання - то ніби податків не повинен сплатити , але декларувати повинен ? Але ж..доходи від ОВДП декларуванню не підлягають.Вибачайте але я заблукав між трьох сосен )).
Чи на ті довідки від любителів смузі просто не звертати уваги ?)
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:16

  -VICTOR- написав:Колеги питання виникло після того як я витягнув у Сенсі ДОВІДКУ про стан розрахунків за операціями з цінними паперами . Там дві графи - перша це " доходи які включаються до загальнорічного оподаткованого доходу " якраз там у мене і вписаний той инвестиційний дохід , однак - сума сплачених банком податковим агентом - рівна нулю...Звідси й питання - то ніби податків не повинен сплатити , але декларувати повинен ? Але ж..доходи від ОВДП декларуванню не підлягають.Вибачайте але я заблукав між трьох сосен )).

Справка про то, что Сеня чего-то там у себя провёл и сам с этого заплатил налоги (в общем случае не факт, что все, которые обязан платить с этого налога физик) к налоговой декларации имеет очень косвенное отношение. В плане декларации всё просто. Доход от ОВГЗ - это таки несколько вырожденный, но всё же налогооблагаемый доход, поэтому декларируется, как доход, облагаемый по нулевой ставке. Декларировать его нужно, но только, если нужно подавать саму декларацию. Наличие доходов от ОВГЗ не является поводом для подачи декларации (хотя и не запрещает). Вроде ж всё это в НКУ чётко расписано.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:43

moveton все верно ) Сеня там внизу той "справки" так и пишет : " что не несет ответственности за поданную инфу и она только в виде информации "
Вы все абсолютно верно указали - спасибо...не люблю сомнений , поэтому тут вопрос и задал :) с целью услышать что думают наши форумчане . Не первый день тут и знаю что более квалифицированных ответов не получить нигде , форум очень полезен ) Спасибо Вам и другим форумчанам за ответы.
-VICTOR-
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