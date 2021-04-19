|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 18 лют, 2024 10:33
Алексей77 а что в вашем понимании "наивыгоднейшая". Выгода ведь у каждого своя. Например есть у человека свободные деньги на месяц, но через месяц их надо или отдать или что-то погасить - то для него выгода однозначная - покупать то что гасится в первой половине марта. А все что позже - с любой заоблачной ставкой - уже будет не выгодно в принципе.
Опять таки - чтобы ответ на ваш вопрос должен учитывать ваши ожидания по курсам валют - потому как к примеру есть предположения что до какой-то даты в этом году выгодно пересидеть в гривне а потом перекинуться к примеру в бакс - в этом случае на поркуа вам будут бумаги до 27 года с любой привлекательной ставкой если весь доход по ним будет сьеден курсовыми разницами.
Поэтому линейного ответа на ваш вопрос ИМХО просто не может быть в принципе. Если вопрошающего подобные вопросы интересуют действительно полезные ответы - то надо конкретизировать изначальные условия по срокам, валютным ожиданиям и другим параметрам. Потому как одного лишь параметра максимальная доходность ИМХО в данном случае не достаточно
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1051
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 18 лют, 2024 10:36
vadymbanker написав:
В Сенсе. 24-25.02 обнулится НКД по длиной бумаге, будет выгодно брать.
Погашение февраль 27 года.
А зачем ждать? Купил сейчас, потом на НКД ещё докупил. Или ожидается, что после 25го на неё доходность вырастет?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4219
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 18 лют, 2024 20:16
Доброго дня колеги.
У мене одне питання в плані ОВДП у відносинах з податковою...ну відомо що доходи від ОВДП не потребують декларування і відсутні податки. А як ця ситуація виглядає , якщо якісь з військових чи звичайних ОВДП продати достроково ? там інвестиційний прибуток виникає...ніби це все одно не вимагає декларування , то чи виникає обовязок сплати податку - чи так само з достроково проданих ОВДП не потрібно ні декларування і відсутні податки ? Дякую наперед за відповідь )
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7337
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 1330 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лют, 2024 20:31
-VICTOR- написав:
відомо що доходи від ОВДП не потребують декларування і відсутні податки
. А як ця ситуація виглядає , якщо якісь з військових чи звичайних ОВДП продати достроково ?
Вроде как сам ответил ещё до того, как спросил. Налога нет на доход от ОВГЗ. Вне зависимости от того выкупил их Минфин или кто-то ещё, купонный доход или дисконтный.
Востаннє редагувалось moveton
в Нед 18 лют, 2024 20:34, всього редагувалось 2 разів.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4219
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 18 лют, 2024 20:33
-VICTOR- написав:
Доброго дня колеги.
У мене одне питання в плані ОВДП у відносинах з податковою...ну відомо що доходи від ОВДП не потребують декларування і відсутні податки. А як ця ситуація виглядає , якщо якісь з військових чи звичайних ОВДП продати достроково ? там інвестиційний прибуток виникає...ніби це все одно не вимагає декларування , то чи виникає обовязок сплати податку - чи так само з достроково проданих ОВДП не потрібно ні декларування і відсутні податки ? Дякую наперед за відповідь )
А яка різниця достроково ви їх продали чи ні? це прибуток від одного й того ж інструменту, просто якщо продали достроково, то отримали його раніше.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 838
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лют, 2024 21:04
Колеги питання виникло після того як я витягнув у Сенсі ДОВІДКУ про стан розрахунків за операціями з цінними паперами . Там дві графи - перша це " доходи які включаються до загальнорічного оподаткованого доходу " якраз там у мене і вписаний той инвестиційний дохід , однак - сума сплачених банком податковим агентом - рівна нулю...Звідси й питання - то ніби податків не повинен сплатити , але декларувати повинен ? Але ж..доходи від ОВДП декларуванню не підлягають.Вибачайте але я заблукав між трьох сосен )).
Чи на ті довідки від любителів смузі просто не звертати уваги ?)
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7337
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 1330 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лют, 2024 21:16
-VICTOR- написав:
Колеги питання виникло після того як я витягнув у Сенсі ДОВІДКУ про стан розрахунків за операціями з цінними паперами . Там дві графи - перша це " доходи які включаються до загальнорічного оподаткованого доходу " якраз там у мене і вписаний той инвестиційний дохід , однак - сума сплачених банком податковим агентом - рівна нулю...Звідси й питання - то ніби податків не повинен сплатити , але декларувати повинен ? Але ж..доходи від ОВДП декларуванню не підлягають.Вибачайте але я заблукав між трьох сосен )).
Справка про то, что Сеня чего-то там у себя провёл и сам
с этого заплатил налоги (в общем случае не факт, что все, которые обязан платить с этого налога физик) к налоговой декларации имеет очень косвенное отношение. В плане декларации всё просто. Доход от ОВГЗ - это таки несколько вырожденный, но всё же налогооблагаемый доход, поэтому декларируется, как доход, облагаемый по нулевой ставке. Декларировать его нужно
, но только, если нужно подавать саму декларацию. Наличие доходов от ОВГЗ не является поводом для подачи декларации (хотя и не запрещает). Вроде ж всё это в НКУ чётко расписано.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4219
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 18 лют, 2024 21:43
moveton
все верно ) Сеня там внизу той "справки" так и пишет : " что не несет ответственности за поданную инфу и она только в виде информации "
Вы все абсолютно верно указали - спасибо...не люблю сомнений , поэтому тут вопрос и задал
с целью услышать что думают наши форумчане . Не первый день тут и знаю что более квалифицированных ответов не получить нигде , форум очень полезен ) Спасибо Вам и другим форумчанам за ответы.
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7337
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 1330 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|77884
|
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2
|