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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 567568569570
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:02

Re: Ринок ОВДП

  Алексей77 написав:Насчет кридитных это вы в грейспериоде по кредиткам пребываете? т.е срок вложения 1,5...2 месяца максимум?

Ні. Купляю за кредитні, а гаситися можу і своїми, можуть і ще раніше куплені підійти, тоді кредитні знову в оборот, з невеликими паузами. По крайній мірі, якщо раптом девал, то не страшно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:43

Re: Ринок ОВДП

  Алексей77 написав:Ваши ожидания по курсу доллара через 3 года например?

44+
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:57

  greenozon написав:
  Алексей77 написав:Ваши ожидания по курсу доллара через 3 года например?

44+

Опять эта проклятая неопределённость с плюсом :cry: Паритет гривне и долларовых бумаг при текущих доходностях где-то на 56-58 будет.
moveton
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