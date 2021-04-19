Ні. Купляю за кредитні, а гаситися можу і своїми, можуть і ще раніше куплені підійти, тоді кредитні знову в оборот, з невеликими паузами. По крайній мірі, якщо раптом девал, то не страшно.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 лют, 2024 11:02
Re: Ринок ОВДП
Ні. Купляю за кредитні, а гаситися можу і своїми, можуть і ще раніше куплені підійти, тоді кредитні знову в оборот, з невеликими паузами. По крайній мірі, якщо раптом девал, то не страшно.
Додано: Пон 19 лют, 2024 11:43
Re: Ринок ОВДП
Додано: Пон 19 лют, 2024 11:57
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