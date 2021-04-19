Алексей77 написав:WallNutPen Само собой задача, чтобы процентами в грн. перекрыть рост курса доллара плюс сверху заработать. Могу и в долгосрок. Какие Ваши ожидания по курсу доллара через 3 года например?
а какой размер долга нужно погасить за 3 года чтобы курс вообще мог быть пример из солнечной Аргентины в 10 раз за 3 года
Алексей77 написав:WallNutPen Само собой задача, чтобы процентами в грн. перекрыть рост курса доллара плюс сверху заработать. Могу и в долгосрок. Какие Ваши ожидания по курсу доллара через 3 года например?
а какой размер долга нужно погасить за 3 года чтобы курс вообще мог быть пример из солнечной Аргентины в 10 раз за 3 года
Да никакой.Помощь не дадут и здравствуй солнечная Аргентина.И 44 реально за счастье будет.