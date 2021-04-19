Алексей77 написав:WallNutPen Само собой задача, чтобы процентами в грн. перекрыть рост курса доллара плюс сверху заработать. Могу и в долгосрок. Какие Ваши ожидания по курсу доллара через 3 года например?
а какой размер долга нужно погасить за 3 года чтобы курс вообще мог быть пример из солнечной Аргентины в 10 раз за 3 года
Алексей77 написав:WallNutPen Само собой задача, чтобы процентами в грн. перекрыть рост курса доллара плюс сверху заработать. Могу и в долгосрок. Какие Ваши ожидания по курсу доллара через 3 года например?
а какой размер долга нужно погасить за 3 года чтобы курс вообще мог быть пример из солнечной Аргентины в 10 раз за 3 года
Да никакой.Помощь не дадут и здравствуй солнечная Аргентина.И 44 реально за счастье будет.
Шановне товариство! Кілька днів не можу придбати в Дії Севастополь (13.03.2024). Спочатку ICU схвалює заявку - далі відразу після оплати видає, що "платіж не виконано", а потім приходить повідомлення, що змінилась ціна ОВДП. При цьому, ціна яка була, такою і залишилась. Тестово спробував іншу облігацію - все ок. З лімітами теж все гаразд. В чому може бути проблема?
V2 написав:Спочатку ICU схвалює заявку - далі відразу після оплати видає, що "платіж не виконано", а потім приходить повідомлення, що змінилась ціна ОВДП.
Не стоит слишком серьёзно относится к тексту этого сообщения. Оно и при нехватке облигаций в продаже такое же. Можно ещё разик попробовать. У ICU довольно глючный процессинг. А может и оказаться, что таки уже всё раскупили и только Дия закешированно показывает предложение.
Spring написав:І у ІСУ краще купляти з 11 годин до 16:30 Це їх торгова сесія
В смысле когда вместо с тобой процессинг грузит ещё куча народа? Такое.