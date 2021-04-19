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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 567568569570
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:02

Re: Ринок ОВДП

  Алексей77 написав:Насчет кридитных это вы в грейспериоде по кредиткам пребываете? т.е срок вложения 1,5...2 месяца максимум?

Ні. Купляю за кредитні, а гаситися можу і своїми, можуть і ще раніше куплені підійти, тоді кредитні знову в оборот, з невеликими паузами. По крайній мірі, якщо раптом девал, то не страшно.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:43

Re: Ринок ОВДП

  Алексей77 написав:Ваши ожидания по курсу доллара через 3 года например?

44+
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:57

  greenozon написав:
  Алексей77 написав:Ваши ожидания по курсу доллара через 3 года например?

44+

Опять эта проклятая неопределённость с плюсом :cry: Паритет гривне и долларовых бумаг при текущих доходностях где-то на 56-58 будет.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:06

Оплата военных облигаций кредитными средствами без комиссии?
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:34

  Алексей77 написав:WallNutPen
Само собой задача, чтобы процентами в грн. перекрыть рост курса доллара плюс сверху заработать. Могу и в долгосрок. Какие Ваши ожидания по курсу доллара через 3 года например?

а какой размер долга нужно погасить за 3 года чтобы курс вообще мог быть
пример из солнечной Аргентины в 10 раз за 3 года
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nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:12

  nekefer написав:
  Алексей77 написав:WallNutPen
Само собой задача, чтобы процентами в грн. перекрыть рост курса доллара плюс сверху заработать. Могу и в долгосрок. Какие Ваши ожидания по курсу доллара через 3 года например?

а какой размер долга нужно погасить за 3 года чтобы курс вообще мог быть
пример из солнечной Аргентины в 10 раз за 3 года
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Да никакой.Помощь не дадут и здравствуй солнечная Аргентина.И 44 реально за счастье будет.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:51

Re: Ринок ОВДП

Шановне товариство!
Кілька днів не можу придбати в Дії Севастополь (13.03.2024).
Спочатку ICU схвалює заявку - далі відразу після оплати видає, що "платіж не виконано", а потім приходить повідомлення, що змінилась ціна ОВДП.
При цьому, ціна яка була, такою і залишилась.
Тестово спробував іншу облігацію - все ок.
З лімітами теж все гаразд.
В чому може бути проблема?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:55

Re: Ринок ОВДП

Спробуйте зменшити кількість штук
В мене не проходило на 30 шт
А на 20 пройшов.
І у ІСУ краще купляти з 11 годин до 16:30
Це їх торгова сесія
Spring
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 21:02

Spring
Зменшував навіть до 5-ти ...
V2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 21:08

Re: Ринок ОВДП

  V2 написав:Спочатку ICU схвалює заявку - далі відразу після оплати видає, що "платіж не виконано", а потім приходить повідомлення, що змінилась ціна ОВДП.

Не стоит слишком серьёзно относится к тексту этого сообщения. Оно и при нехватке облигаций в продаже такое же. Можно ещё разик попробовать. У ICU довольно глючный процессинг. А может и оказаться, что таки уже всё раскупили и только Дия закешированно показывает предложение.

  Spring написав:І у ІСУ краще купляти з 11 годин до 16:30
Це їх торгова сесія

В смысле когда вместо с тобой процессинг грузит ещё куча народа? Такое.
moveton
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  #<1 ... 567568569570
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