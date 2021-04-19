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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 568569570571
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:30

Re: Ринок ОВДП

  V2 написав:Кілька днів не можу придбати в Дії Севастополь (13.03.2024).

Таких облігацій (UA4000226450) на продаж вже немає в наявності. Можуть бути невеликі партії коли хтось вирішить достроково продати.
edgar_po
 
Повідомлень: 365
З нами з: 09.04.16
Подякував: 21 раз.
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  #<1 ... 568569570571
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