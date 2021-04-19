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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 569570571572>
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:30

Re: Ринок ОВДП

  V2 написав:Кілька днів не можу придбати в Дії Севастополь (13.03.2024).

Таких облігацій (UA4000226450) на продаж вже немає в наявності. Можуть бути невеликі партії коли хтось вирішить достроково продати.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:17

Re: Ринок ОВДП

Господа, может выгодней взять на первичке гривну? например длинную UA400023027 до 07.07.27. Результаты размещения на вчера https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv. Только цена облигации не понятна
Или через сенс выгодней?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:32

Re: Ринок ОВДП

  Алексей77 написав:Или через сенс выгодней?

всі дії з ЦП відбуваються через торговця, що має відповідну ліцензіі та заробляє на різниці між купівлею та продажем. СЕНС. ICU, КINTO - це все торговці. UA4000230270 на 20.02. вартість продажу в СЕНС - 1025.4 грн/шт., ICU - 1023.78 грн./шт., univer - 1028,77 грн/шт.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:44

  edgar_po написав:
  V2 написав:Кілька днів не можу придбати в Дії Севастополь (13.03.2024).

Таких облігацій (UA4000226450) на продаж вже немає в наявності. Можуть бути невеликі партії коли хтось вирішить достроково продати.


ICU пропонує в Дії Севастополь, 13,5 %, ціна 1071,68 грн
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:48

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:ICU пропонує в Дії Севастополь, 13,5 %, ціна 1071,68 грн
в 11-00 почнеться сесія ICU подивимося яи є такі ЦП в наявності на продаж. Не можу нічого зараз сказати. Може ICU або ще хтось вирішив достроково скинути папери.
Востаннє редагувалось edgar_po в Сер 21 лют, 2024 10:56, всього редагувалось 1 раз.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:49

Re: Ринок ОВДП

На минулому тижні купила ці бумаги через Дію у ICU
Spring
 
Повідомлень: 407
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:50

Re: Ринок ОВДП

  Spring написав:На минулому тижні купила ці бумаги через Дію у ICU

А я не зміг, написали, що відсутні вільні папери.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:54

  edgar_po написав:
  Navegantes написав:ICU пропонує в Дії Севастополь, 13,5 %, ціна 1071,68 грн
в 11-00 почнев ться сесія ICU подивимося яи є такі ЦП в наявності на продаж. Не можу нічого зараз сказати. Може ICU або ще хтось вирішив достроково скинути папери.


Вони у них в Дії ще з минулого тижня пропонуються. Особисто купляв 13/02, потім щодня заради цікавості перевіряв наявність як в Дії, так і безпосередньо у додатку ICU, і щодня ці папери були доступні в обох каналах. Дохідність ICU поставив однакову у 13.5% , то я вибрав купівлю через Дію, бо там можна за кредитні.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 11:08

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:так і безпосередньо у додатку ICU, і щодня ці папери були доступні в обох каналах. Дохідність ICU поставив однакову у 13.5% , то я вибрав купівлю через Дію, бо там можна за кредитні.
Відкрилася сесія в ICU. Доступно до продажу паперів UA4000226450 - 0 шт.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 11:11

  edgar_po написав:
  Navegantes написав:так і безпосередньо у додатку ICU, і щодня ці папери були доступні в обох каналах. Дохідність ICU поставив однакову у 13.5% , то я вибрав купівлю через Дію, бо там можна за кредитні.
Відкрилася сесія в ICU. Доступно до продажу паперів UA4000226450 - 0 шт.


А мені показує 2 980 шт
Navegantes
 
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