всі дії з ЦП відбуваються через торговця, що має відповідну ліцензіі та заробляє на різниці між купівлею та продажем. СЕНС. ICU, КINTO - це все торговці. UA4000230270 на 20.02. вартість продажу в СЕНС - 1025.4 грн/шт., ICU - 1023.78 грн./шт., univer - 1028,77 грн/шт.
Navegantes написав:ICU пропонує в Дії Севастополь, 13,5 %, ціна 1071,68 грн
в 11-00 почнев ться сесія ICU подивимося яи є такі ЦП в наявності на продаж. Не можу нічого зараз сказати. Може ICU або ще хтось вирішив достроково скинути папери.
Вони у них в Дії ще з минулого тижня пропонуються. Особисто купляв 13/02, потім щодня заради цікавості перевіряв наявність як в Дії, так і безпосередньо у додатку ICU, і щодня ці папери були доступні в обох каналах. Дохідність ICU поставив однакову у 13.5% , то я вибрав купівлю через Дію, бо там можна за кредитні.
Navegantes написав:так і безпосередньо у додатку ICU, і щодня ці папери були доступні в обох каналах. Дохідність ICU поставив однакову у 13.5% , то я вибрав купівлю через Дію, бо там можна за кредитні.
Відкрилася сесія в ICU. Доступно до продажу паперів UA4000226450 - 0 шт.
Navegantes написав:так і безпосередньо у додатку ICU, і щодня ці папери були доступні в обох каналах. Дохідність ICU поставив однакову у 13.5% , то я вибрав купівлю через Дію, бо там можна за кредитні.
Відкрилася сесія в ICU. Доступно до продажу паперів UA4000226450 - 0 шт.