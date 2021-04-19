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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 лют, 2024 11:16
Navegantes написав:
А мені показує 2 980 шт
То можна купувати. До 13.03 отримати 8,32 грн. з кожної 1071,68 вложеної гривні. Хтось злив свої ЦП.
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edgar_po
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