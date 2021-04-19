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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 569570571572
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 11:16

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:А мені показує 2 980 шт
То можна купувати. До 13.03 отримати 8,32 грн. з кожної 1071,68 вложеної гривні. Хтось злив свої ЦП.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:26

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:А мені показує 2 980 шт
на кінець дня 2792 шт., хтось вирішив заробити 1620,56 грн., вклавши 201475,84 грн. (майже 10% річних). Таке собі "вкладення".
edgar_po
 
Повідомлень: 374
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:30

  V2 написав:Шановне товариство!
Кілька днів не можу придбати в Дії Севастополь (13.03.2024).
Спочатку ICU схвалює заявку - далі відразу після оплати видає, що "платіж не виконано", а потім приходить повідомлення, що змінилась ціна ОВДП.
При цьому, ціна яка була, такою і залишилась.
Тестово спробував іншу облігацію - все ок.
З лімітами теж все гаразд.
В чому може бути проблема?
Купили б краще валюту...
Бачите, сама доля вас відводить від купівлі,//))))
asti
 
Повідомлень: 3805
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V2

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