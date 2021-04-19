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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 лют, 2024 11:16
Navegantes написав:
А мені показує 2 980 шт
То можна купувати. До 13.03 отримати 8,32 грн. з кожної 1071,68 вложеної гривні. Хтось злив свої ЦП.
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edgar_po
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Додано: Сер 21 лют, 2024 15:26
Navegantes написав:
А мені показує 2 980 шт
на кінець дня 2792 шт., хтось вирішив заробити 1620,56 грн., вклавши 201475,84 грн. (майже 10% річних). Таке собі "вкладення".
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Додано: Сер 21 лют, 2024 15:30
V2 написав:
Шановне товариство!
Кілька днів не можу придбати в Дії Севастополь (13.03.2024).
Спочатку ICU схвалює заявку - далі відразу після оплати видає, що "платіж не виконано", а потім приходить повідомлення, що змінилась ціна ОВДП.
При цьому, ціна яка була, такою і залишилась.
Тестово спробував іншу облігацію - все ок.
З лімітами теж все гаразд.
В чому може бути проблема?
Купили б краще валюту...
Бачите, сама доля вас відводить від купівлі,//))))
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asti
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Додано: Чет 22 лют, 2024 08:42
asti написав:
Купили б краще валюту...
Бачите, сама доля вас відводить від купівлі,//))))
Валюту, або піврічні валютні ОВДП слід купляти влітку, а не взимку.
В мене до панства таке питання:
- як Вам інвестиційна ідея сидіти з зими до літа у гривнєвих ОВДП, а з літа до весни в валютних ОВДП?
Я бачу лише гостре питання як перекинутися влітку з безготівкової гривні в безготівкову валюту в достатньо великих об'ємах.
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Denik
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Додано: Чет 22 лют, 2024 09:11
Доброе утро
1. Какие вы видите риски по покупке ОВГЗ Севастополь до 13.03.24 за кредитные деньги, например с кредитки Привата на 200 тыс. грн.?. Получается если купить сейчас то погасить кредит надо будет до 25.03.24.
2. В дие пишет, что выплата будет на карту Е поддержка от моно. Когда реально на нее упадут деньги по ОВГЗ Севастополь, чтобы успеть погасить кредит в грейс периоде от Привата?
3. Моно не будет спрашивать законность, если сумма придет на выплату по ОВГЗ около 200 тыс. грн.?
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Алексей77
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Додано: Чет 22 лют, 2024 11:46
Алексей77 написав:
Доброе утро
1. Какие вы видите риски по покупке ОВГЗ Севастополь до 13.03.24 за кредитные деньги, например с кредитки Привата на 200 тыс. грн.?. Получается если купить сейчас то погасить кредит надо будет до 25.03.24.
2. В дие пишет, что выплата будет на карту Е поддержка от моно. Когда реально на нее упадут деньги по ОВГЗ Севастополь, чтобы успеть погасить кредит в грейс периоде от Привата?
3. Моно не будет спрашивать законность, если сумма придет на выплату по ОВГЗ около 200 тыс. грн.?
Почему не приватовская Е-поддержка, раз уже покупаете на кредитные с универсальной?
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emeta
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Додано: Чет 22 лют, 2024 12:02
Алексей77 написав:
Доброе утро
1. Какие вы видите риски по покупке ОВГЗ Севастополь до 13.03.24 за кредитные деньги, например с кредитки Привата на 200 тыс. грн.?. Получается если купить сейчас то погасить кредит надо будет до 25.03.24.
2. В дие пишет, что выплата будет на карту Е поддержка от моно. Когда реально на нее упадут деньги по ОВГЗ Севастополь, чтобы успеть погасить кредит в грейс периоде от Привата?
3. Моно не будет спрашивать законность, если сумма придет на выплату по ОВГЗ около 200 тыс. грн.?
1.Комісія за кредитні привата не смущает?
2.Дивлячись у кого купувати.Зазвичай гроші надходять пізно ввечері в день погашення чи на наступний день.
3.Теоретично не повинен.Це від овдп і на епідтримку.Але хз шо їм там в бошку стрельне.
Підтримує вище зазначене: якщо з привата купувати тоді і приймати на єпідтримку привата.Але питання комісії привата залишається відкритим.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 12:18
Не ожидал, что по покупке ОВГЗ будет комиссия в Привате. Разве это не покупка онлайн? Тогда с какого банка за кредитные нет комиссии?
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Алексей77
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Додано: Чет 22 лют, 2024 12:22
Алексей77 написав:
Не ожидал, что по покупке ОВГЗ будет комиссия в Привате. Разве это не покупка онлайн? Тогда с какого банка за кредитные нет комиссии?
З власного досвіду можу сказати, що немає комісії при купівлі ОВДП в Дії за кредитні кошти Привата, Сенса, Райфа.
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Navegantes
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